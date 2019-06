Poljska z znižanjem upokojitvene starosti sodnikov kršila pravo unije

Poljska se je že oktobra uklonila odločitvi sodišča

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Lani so Poljaki protestirali proti zniževanju starostne meje sodnikov. Foto: EPA

Določbe poljskega zakona, ki znižujejo upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča, kršijo neodvisnost sodstva in so v nasprotju s pravom Evropske unije, je dokončno razsodilo Sodišče EU-ja. Poljski sodniki so se sicer že lani vrnili v službe.