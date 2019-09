Poslanci, ki bi podprli blokado brexita brez dogovora, bi škodovali vladi v pogajanjih glede brexita ter nadzor v parlamentu prepustili vodji opozicijskih laburistov Jeremyju Corbynu, so prepričani v vodstvu konservativne stranke.

Nekdanji minister v vladi premierke Therese May David Gauke je razkril, da nekateri poslanci znotraj konservativne stranke nasprotujejo načrtom premierja Borisa Johnsona o odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora. Foto: Reuters

Gauke: Prednost nacionalnemu interesu pred strankarsko disciplino

A Gauke je za BBC dejal, da je pripravljen glasovati proti brexitu brez dogovora in da je pripravljen za to tudi izgubiti službo. "Odločil sem se, da dam prednost tistemu, kar ocenjujem, da je v nacionalnem interesu," je odločen Gauke. Ob Gaukeju uporniško četverico konservativcev oziroma torijcev, ki nasprotujejo brexitu brez dogovora sestavljajo še Philip Hammond, Dominic Grieve in Rory Stewart. Poleg omenjenih pa še vsaj ducat poslance, ki pa se še niso javno oglasili.

Corbyn: Preprečiti brexit brez dogovora, nato volitve

Britanski premier Boris Johnson vztraja pri tem, da se bo brexit zgodil 31. oktobra z dogovorom ali brez njega. Opozicija skuša preprečiti, da bi Združeno kraljestvo zapustilo EU brez dogovora in ustrezno zakonodajo naj bi v parlamentu predstavili še ta teden. Vodja opozicije Corbyn je v ponedeljek napovedal, da morajo najprej preprečiti brexit brez dogovora, nato pa želijo iti na volitve.

Britanski premier Boris Johnson je minuli vikend na sedežu vlade na Downing Street 10 odgovarjal na vprašanja otrok v starosti od 9 do 14 let. Foto: Reuters

Torijci imajo skupaj z DUP le en glas večine

Torijci imajo v parlamentu vključno s poslanci severnoirske stranke DUP en glas večine, kar pomeni, da bi ob izgubi le enega poslanca vlada postala manjšinska. Johnson bi se moral v ponedeljek popoldne sestati s tistimi konservativnimi poslanci, ki so proti brexitu brez dogovora.

V britanski vladi verjamejo, da obstaja možnost za nov dogovor z EU do 17. oktobra, ko bo naslednji vrh unije, češ da se v Bruslju zavedajo, da je Johnson odločen 31. oktobra izvesti brexit.

Johnson razburil z zahtevo po prekinitvi dela parlamenta

Johnson je sicer britansko opozicijo in javnost prejšnji teden razburil z zahtevo za začasno prekinitev dela parlamenta, ki se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala bi se le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz unije, s tem pa praktično onemogočila nasprotnikom brexita brez dogovora, da po zakonodajni poti to preprečijo. Britanski poslanci se v torek po poletnem premoru vračajo v poslanske klopi, tako da bo v tem tednu jasno, v katero smer se bo razvila "drama brexit": odhod Združenega kraljestva z ali brez dogovora ali celo predčasne volitve.