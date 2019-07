Matteo Salvini je na obisku v Trstu. Foto: Reuters

Na obisk v Trst je prišel italijanski notranji minister Matteo Salvini, za srečanje z njim pa sta zaprosila predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine.

Walter Bandelj je dejal, da je italijanska stran v pojasnilu zavrnitve prošnje navedla, da bo kmalu v Rim potekalo vladno omizje, na katerem bodo obravnavali vprašanja s področja šolstva, zajamčenega zastopstva v italijanskem parlamentu ter vrnitve Narodnega doma v Trstu. Predvidoma se bo vladno omizje sestalo v drugi polovici julija.

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Bandelj sta se v prošnji za srečanje z italijanskim notranjim ministrom zavzela, da bi obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.

Salvini je v četrtek zvečer ponovil, da če za varovanje meje s Slovenijo ne bodo zadoščale policijske patrulje, bo Italija na meji postavila zaščitne ovire. "Jutri bom v Trstu. Na severovzhodni meji bo več deset pripadnikov varnostnih sil, ki bodo patruljirali na meji med Italijo in Slovenijo. Če patrulje ne bodo zadostovale, bomo razmislili o postavitvi zaščitnih ovir. Ker so meje resna zadeva," je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa Salvini dejal za televizijo Rete4.

Salvini bo danes v Trstu na sedežu dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK) z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom navzoč ob podpisu pogodbe z madžarskimi investitorji, ki želijo vlagati v tržaško pristanišče. Na tržaški prefekturi bo sledil podpis dveh protokolov; prvega glede zakonitosti investicij, pri katerih bodo soudeleženi tudi občina Trst, dežela FJK, prefektura in sistemska pristaniška oblast za vzhodni Jadran, drugega pa glede izgona migrantov v domovino.

Srečal se bo tudi s predsednikom FJK-ja Massimilianom Fedrigo, s katerim bosta govorila o dodatnih ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov meje. Med možnimi ukrepi sta tudi zamrznitev schengenskega sporazuma in postavitev ograje na meji s Slovenijo.

Na policiji še zaznavajo trend strmega naraščanja števila nezakonitih prehodov meje. V prvi polovici letošnjega leta so policisti obravnavali 5345 nezakonitih prehodov meje, medtem ko so jih v enakem obdobju lani obravnavali 3633. Opazno je predvsem povečanje števila državljanov Pakistana, Alžirije in Maroka, kaže poročilo policije. Znotraj schengenskega območja je večina tujcev nedovoljeno vstopila v Slovenijo na meji z Italijo (226), a kot so poudarili na policiji, gre za relativno majhno število primerov, število nedovoljenih vstopov na italijanski meji je upadlo.

Napovedani številni protesti

V znak nasprotovanja tem ukrepom in v podporo ohranitvi odprtih meja bodo danes na Tržaškem in Goriškem pripravili več protestnih shodov.

Med 10. in 12. uro poteka shodu na trgu pred železniško postajo v Trstu pod geslom Ne mejam in ne Salviniju, ki ga je organizirala Mreža Antifašistični, antirasistični in antiseksistični Trst. Vse, ki se ne strinjajo z ravnanjem in izjavami Salvinija, pa so povabili ob 17. uri na Borzni trg, da pokažejo, da v Trstu ni prostora za tiste, ki teptajo človeško dostojanstvo, pozivajo k militarizaciji ozemlja in zaprtju meja.

Levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka je na Tržaškem od 15. ure dalje pozvala k zbiranju na mejnih prehodih Grmada, Praprot, Volnik, Col, Fernetiči, Orlek, Gropada, Bazovica, Pesek, Botač, Mačkolje, Korošci, Čampore, Lazaret in Prebeneg.

Ob 18. uri se bo dogajanje preselilo na mejni prehod Škofije. Tu se bodo zbirali člani, somišljeniki in simpatizerji Demokratske stranke, državnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI in italijanskih sindikatov Cgil, Cisl in Uil. S slovenske strani se shodu pridružujeta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov 90.

V Gorici se bo shod začel ob 20. uri na Trgu Evrope. K shodu je pristopilo več slovenskih in italijanskih ustanov in organizacij - med drugim Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenska skupnost, Forum Gorica, Demokratska stranka ter mnogi drugi.