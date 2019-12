Aktivisti so pred vrhom EU-ja opozorili na izredne podnebne razmere. Foto: Reuters

Marjan Šarec ni želel ugibati glede možnosti dogovora o cilju ogljične nevtralnosti do leta 2050, ki ga bodo poskušali doseči voditelji članic unije. "Dobro bi bilo, če bi se uskladili glede agende 2050 glede podnebnih sprememb," je dejal.

Slovenija po njegovih besedah zagovarja cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050. O problemu Teš 6 pa je dejal, da so zaradi tega tudi začeli razpravo o jedrski energiji in morebitni gradnji drugega bloka nuklearke, saj da je to za Slovenijo edina vzdržna rešitev, poleg obnovljivih virov.

Brez zaprtja Teša 6, ki proizvede 25 odstotkov električne energije, ne bo mogoče doseči ogljične nevtralnosti, je dejal Šarec. Izkoristiti je treba vse obnovljive vire, ki so na voljo, in jedrsko energijo, s čimer bi dosegli energetsko neodvisnost Slovenije. Obenem pa si je treba prizadevati za zmanjševanje porabe energije, to je bistveno, je pojasnil.

Kako prepričati Poljsko, Madžarsko, Češko?

Na vprašanje, ali meni, da jim bo prepričati Poljsko, Madžarsko in Češko, ki so doslej nasprotovale cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, je premier odgovoril, da ne more vedeti, kaj se bo dogajalo med razpravo. "Smo pa za to, da se ne pogojuje sprejetja proračuna s tovrstnimi vprašanji," je dodal.

Podnebna konferenca v Madridu Podnebna konferenca v Madridu bi se lahko zavlekla. Uradno naj bi se končala v petek popoldan, a nekateri delegati pravijo, da bi se lahko podaljšala pozno v noč ali še dlje. S tem bi se nadaljevala praksa, že videna na mnogih predhodnih podnebnih konferencah. Glavni namen konference je dokončno oblikovanje knjige pravil za začetek izvajanja pariškega podnebnega sporazuma, a je uspeh pogajanj zaenkrat še pod vprašajem.

Voditelji bodo v Bruslju poskušali zagotoviti enotnost glede cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, ki so mu doslej nasprotovale Poljska, Madžarska in Češka z argumenti, da je zanje prehod v brezogljično družbo predrag. Unija jih med drugim poskuša prepričati z mehanizmom za pravičen prehod, s katerim naj bi v letih 2021-2027 spodbudili za 100 milijard evrov zelenih naložb.

O možnostih, da bi iz tega sklada črpala tudi Slovenija, je Šarec dejal, da je treba tudi v Sloveniji zapreti nekaj rudnikov in da je torej težava podobna, a veliko manjša kot na Poljskem, kjer je veliko premogovnikov. "Pa vendarle, zapiranje Teš 6 bo stalo veliko denarja," je še dodal.

Aktivisti stavbo, kjer zasedajo voditelji, odeli v barve ognja

Aktivisti iz sedmih evropskih držav so pred vrhom EU-ja v Bruslju opozorili na izredne podnebne razmere. Na stavbo Evropa, kjer zasedajo voditelji članic unije, so razobesili transparent v ognjenih barvah z napisom Izredne podnebne razmere.

"Svet gori in naše vlade to dopuščajo. Zaveza k podnebni nevtralnosti do leta 2050 ni dovolj. Predsednikov in premierjev, ki so danes v Bruslju, takrat ne bo več," opozarjajo v Greenpeaceu.

Belgijska policija je zaradi podnebnih aktivistov izpraznila stavbo Evropa, ki pa je zdaj že normalno dostopna. Bruseljski gasilci so splezali na stavbo in nekaj aktivistov tudi pridržali. Aktivisti so se do stavbe pretihotapili z lažnimi prepustnicami. Na podoben način so podnebni aktivisti varnostnike pretentali leta 2009 pred mednarodnim podnebnim vrhom v Koebenhavnu.