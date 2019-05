Soočenje v živo.

Na prvem od petih televizijskih soočenj bodo nastopili nosilci list parlamentarnih strank in sicer Gregor Perič (SMC), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Milan Zver (SDS in SLS), Tanja Fajon (SD), Violeta Tomič (Levica), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB). Soočenje bo vodil Dejan Ladika.

Soočenje. Foto: TV Slovenija

Prva tema soočenja je bilo urejanje migracij oziroma kako urediti področje migracij, da ne bodo tarča nestrpnosti obenem pa so se dotaknili tudi incidenta, kjer so štirje migranti v Beli Krajini ugrabili domačina. Zver je poudaril, da je zaprtje mej ideja njihove "evropske družine." Prepričan je, da kvote niso optimalna rešitev, čeprav so jih sprva podprli, "Viktor Orban je pokazal, da je ta pristop, ki ga je uveljavil najboljši in najbolj učinkovit." Fajonova pa je prepričana, da žice in meje ne bodo zajezile incidentov, kot je bil včerajšnji, ki jih "je treba obsoditi," kritična pa je bila do populistične politike, ki ljudi ustrahuje. Ljudmila novak je poudarila, da "mej ne moremo popolnoma zapreti, potrebno pa je, da se ljudje ob meji počutijo varne." Šoltes je poudaril, da so migracije resen izziv in da je potrebno obsoditi incidente, kljub temu pa je po njegovem mnenju Slovenija varna država in da policija dobro opravlja svojo nalogo, je pa potrebno zagotoviti policiji pogoje, da bo to delala še naprej.

Joveva je poudarila, da se mora zgoditi okrepljeno varovanje zunanjih mej in reševati težave pri državah izvora. Po njenem mnenju je strah ljudi potrebno spoštovati, ne pa z njim trgovati. Jelinčič pa je dejal, da migracije "prinašajo bolezni, kazniva dejanja, posilstva, rezanje glav" in dodal, da je to prvi incident v tem kar nas še čaka. Po njegovem mnenju je policije in vojske na meji premalo. Violeta Tomič pa je poudarila, da slovenska policija opravlja svoje delo ne glede na to ali so storilci Slovenci ali tujci in da je Slovenija varna država. "Evropska unija je sodelovala v vojnah, ki so razdejale države iz katerih prihajajo ti ljudje." Mlinarjeva pa je poudarila, da je zapiranje mej populistična strategija, ki širi strah in bojazen s čimer se "ruši vse kar smo gradili v EU." Po njenem mnenju je avstrijska vlada z zapiranjem mej negativno vplivala tudi na Slovenijo. Gregor Perič pa je poudaril, da je to izziv, ki ga EU v preteklosti ni enotno reševala in je tudi Slovenija v preteklosit ostala prepuščena sami sebi. Po njegovem mnenju je ključno odpraviti vzroke teh težav.

Po soočenju bo v Globusu sledila prva analiza soočenja s komentatorji, potem pa še projekt Detektor v Odmevih, v katerem bo skupina novinarjev bo zelo podrobno spremljala verodostojnost izjav kandidatov.

Vabljeni k ogledu soočenja.