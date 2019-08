Nova predsednica Evropske komisije se seznanja s komisarskimi kanidati. Foto: Reuters

Pri predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen so z informacijami izjemno skopi. Pogovora s slovenskim kandidatom Janezom Lenarčičem niso želeli komentirati, češ da so srečanja v tem in prihodnjem tednu zgolj kratka neuradna, spoznavna, ne pa uradni intervjuji, ki so predvideni šele ob koncu meseca, zato jih ne komentirajo. Slovenska stran je srečanje sicer potrdila, vendar prav tako brez dodatnih pojasnil.

Novoizvoljena predsednica komisije se z nekaterimi kandidati namreč sploh še ni srečala, zato se je, drugače kot pred petimi leti njen predhodnik Jean-Claude Juncker, odločila za spoznavne pogovore. Najprej so bili predvideni pogovori s finsko kandidatko Jutto Urpilainen, grškim kandidatom Margaritisom Schinasom, nato še s kandidati baltskih in nordijskih držav.

Na teh srečanjih se zagotovo ni mogoče izogniti tudi vprašanju zaželenih področij dela, vendar pa o delitvi resorjev ne bo mogoče odločati, dokler ne bodo znana imena vseh kandidatov. Kot je znano, je Lenarčič med za Slovenijo zanimivimi resorji izpostavil okolje, raziskave, regionalno politiko, digitalizacijo, mednarodno razvojno sodelovanje in širitev Evropske unije.

Članice EU-ja so sicer do zdaj uradno posredovale 19 imen, med njimi je 8 žensk in 11 moških. Kot neuradno pojasnjujejo pri von der Leynovi, jim je tudi kar nekaj drugih že nakazalo možno izbiro, a se o konkretnem imenu še usklajujejo.

Niso pa še izgubili upanja, da bo za mizo na koncu dejansko sedelo 13 žensk in 13 moških. Britanci namreč kandidata ne bodo ponudili, saj nameravajo na dan nastopa nove komisije, 31. oktobra, izstopiti iz EU-ja.

Takrat tudi namerava, v vsakem primeru, Janez Lenarčič oditi z mesta stalnega predstavnika Slovenije pri EU-ju, tudi če ne bi postal komisar. Ta odločitev predvsem olajšuje položaj njegovemu nasledniku, ki pa še ni izbran.