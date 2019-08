Podrobnosti sestanka v bruseljski zgradbi Evropske komisije niso znane. Foto: EPA

V pisarni von der Leynove so pred srečanjem poudarili, da gre "za tehnični sestanek, in ne uradni obisk", ki je primerljiv z njenim srednim sestankom s španskim premierjem Pedrom Sanchezom ali ponedeljkovim s češkim premierjem Andrejem Babišem.

Nova predsednica je Orbanu pojasnila svoje politične usmeritve za novo komisijo, ki bo predvidoma začela delati novembra, in prisluhnila posebnim interesom države, kot je to storila ob nedavnih srečanjih v Franciji, na Poljskem, Češkem, Hrvaškem in v Španiji.

Von der Leynova, nekdanja nemška obrambna ministrica, je politične usmeritve predstavila pred potrditvijo v Evropskem parlamentu sredi julija. V ospredje postavlja podnebje, migracije, gospodarstvo in vlogo EU-ja na svetovnem odru.

Orban podprl mater sedmih otrok

Kljub nesoglasjem in razprtijam Orbanove stranke Fidesz z Evropsko ljudsko stranko (EPP) – zamrznitvi članstva ter obojestranskim grožnjam o izstopu in izključitvi – je madžarski premier ravnal skladno z največjo evropsko politično družino in podprl von der Leynovo, pri čemer je večkrat poudaril, da ima nova predsednica sedem otrok.

Pred petimi leti Orban denimo ni podprl Jean-Clauda Junckerja za predsednika Evropske komisije, ki je zaradi spornih potez madžarske vlade, ki po mnenju komisije kršijo evropsko pravo, sprožila že vrsto postopkov.

Država je zaradi očitanih kršitev evropskih vrednot in načel poleg Poljske tudi v postopku po 7. členu pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršilki.

Osem kandidatk in enajst kandidatov za komisijo

Von der Leynova je v procesu oblikovanja svoje komisarske ekipe, a so glede konkretnih podatkov v njeni tiskovni službi skrivnostni in ne komentirajo številk v medijih.

Za zdaj so članice predlagale osem kandidatk in enajst kandidatov. Združeno kraljestvo kandidata ne bo predlagalo. Italija, Portugalska, Belgija, Romunija, Francija, Hrvaška, Švedska in Litva še niso sporočile odločitve.