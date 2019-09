Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se mora drugače kot predsedniki pred njo soočati s tremi političnimi skupinami hkrati: Ljudsko stranko, socialisti in liberalci. Foto: Reuters

Evropska komisija je predstavila šesti, predvidoma zadnji sveženj ukrepov za pomoč državljanom in podjetjem v primeru britanskega izstopa brez dogovora, nadaljujejo pa se tudi tehnična pogajanja med britansko in evropsko stranjo. Ob tem pa so v Bruslju vse oči uprte v prihodnjo predsednico Evropske komisije Ursulo Von der Leyen, ki želi člane svoje komisije predstaviti že prihodnji teden.

Danes naj bi ime svojega kandidata za komisarja sporočila še Italija, ki zaradi vladne krize tega še edina ni storila. A pred Von der Leyenovo je še veliko napornega usklajevanja med interesi držav članic in nekaterih močnih posameznikov med prihodnjimi komisarji.

Težko usklajevanje s tremi strankami

Po bruseljskih hodnikih ne skrivajo, da ima prva ženska na čelu Evropske komisije pri sestavljanju svoje ekipe težave, s katerimi se njeni moški predhodniki nikoli niso srečali.

Drugače kot predsedniki pred njo se mora soočati s tremi političnimi skupinami hkrati: Ljudsko stranko, socialisti in liberalci. V preteklosti je bilo zaradi prevlade prvih dveh razdeljevanje resorjev in tešenje apetitov veliko lažje, v Ljudski stranki so vodili igro in iskali zaveznike zdaj pri socialistih, zdaj pri liberalcih.

Po majskih evropskih volitvah pa so se razmerja moči v Evropskem parlamentu spremenila in na igrišču so trije skoraj enakovredni politični igralci.

'Bitka' za najvišje položaje

Poleg tega so voditelji držav članic Von der Leyenovi julija ob bok postavili tri močne politične osebnosti: prihodnja podpredsednika Nizozemca Fransa Timmermansa in Danko Margarethe Vestager ter prihodnjega zunanjepolitičnega predstavnika Unije, prav tako izkušenega politika, Španca Josepa Borella; očitno je, tako v Bruslju, da bodo želeli prva dva pomebne resorje, vsi trije pa moč in vpliv v novi Komisiji.

Resorje, težke ne po le po moči, temveč tudi po denarju, pričakuje tudi Francija, po mnenju opazovalcev pa jih Von der Leyenova mora nameniti tudi kateri od vzhodnoevropskih držav, ki so pri najvišjih položajih izpadle iz igre.

Slovenski kandidat, dosedanji visoki predstavnik pri Uniji Janez Lenarčič, na uradni pogovor z bodočo predsednico še čaka.