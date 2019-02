Britanski izstop iz EU-ja je predviden 29. marca, a britanski parlament še ni potrdil izstopnega sporazuma, tako da obstaja tudi možnost preložitve brexita. Foto: Reuters

Mayeva je poslance v prispevku, objavljenem v časniku Daily Mail, pozvala, naj opravijo svojo dolžnost. Znova se je zavzela za izstop z dogovorom 29. marca, kot je predvideno. Njen namestnik David Lidington je člane spodnjega doma parlamenta pozval k podpori vladnemu načrtu, ki predvideva, da bodo poslanci o spremenjenem ločitvenem sporazumu z EU-jem glasovali do 12. marca.

Angela Merkel in Emmanuel Macron sta na srečanju v Parizu govorila tudi o brexitu. Foto: EPA

Če ga bodo zavrnili, tako kot sredi januarja, bodo 13. marca glasovali o brexitu brez dogovora. Če bodo zavrnili obe možnosti, bo vlada po besedah premierke 14. marca predlagala glasovanje o "kratkem in omejenem podaljšanju" brexita.

K temu predlogu so poslanci vložili več dopolnil, predsednik poslanske zbornice John Bercow pa jih je za glasovanje izbral pet. Predlagatelji jih lahko po koncu razprave še umaknejo.

Merklova in Macron dopuščata možnost preložitve brexita

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta medtem na srečanju v Parizu izrazila pripravljenost podpreti morebitno krajšo preložitev britanskega izstopa iz EU-ja. Merklova se je zavzela za urejen izstop in dejala: "Če Velika Britanija potrebuje nekaj več časa, tega ne bomo zavrnili. Obžalujemo ta korak, a to je realnost. Zdaj moramo najti dobro rešitev." Nemška kanclerka je o preložitvi z britansko premierko Thereso May govorila tudi ob robu vrha EU-ja in Arabske lige v Egiptu na začetku tedna.

Merklova in Macron v Parizu govorila o brexitu

Macron je ob tem Britancem sporočil, da je čas, da sprejmejo odločitev. "Če potrebujejo več časa, lahko preučimo zahtevo za preložitev," je povedal na novinarski konferenci po srečanju in dodal, da bodo to storili, če bo zahteva utemeljena.

Merklova in Macron sta na srečanju poudarila pomen nemško-francoskega sodelovanja za razvoj Unije. Evropa bo lahko delovala samo, če bosta Francija in Nemčija nastopali s skupnimi stališči, sta poudarila.

Občutne posledice brexita za druge članice se ne pričakujejo

Nemški inštitut Bertelsmann je opravil raziskavo o pričakovanjih glede posledic brexita. 61 odstotkov vprašanih iz 27 preostalih članic EU-ja meni, da izstop Velike Britanije za te države ne bo imel občutnih posledic. Po mnenju 27 odstotkov vprašanih bo imel britanski izstop negativne posledice za članice, po mnenju 12 odstotkov pa bo preostalemu delu Unije brez Velike Britanije bolje.

Glede posledic za Veliko Britanijo se medtem mnenja bolj razlikujejo. 44 odstotkov vprašanih državljanov sedemindvajseterice meni, da bo brexit imel negativne, 25 odstotkov pa pričakuje pozitivne posledice za Veliko Britanijo. 31 odstotkov jih medtem meni, da občutnih posledic ne bo. Pri tem je najbolj pesimistično mnenje v Nemčiji, kjer jih 58 odstotkov pričakuje negativne posledice, in Španiji, kjer je takih polovica vprašanih.