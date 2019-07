Evropski poslanci bodo o predlogu, da Ursula von der Leyen postane predsednica komisije, odločali v torek. Foto: EPA

Neuradno je sicer v Bruslju slišati, da so ključni igralci dogovorjeni in da bo kandidatka za predsednico komisije potrjena, saj si menda nihče ne želi institucionalne krize. V nobeni politični skupini ni mogoče pričakovati popolnoma enotnega glasovanja za ali proti.

Von der Leynova lahko pričakuje večinsko podporo svoje politične skupine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP). Levica in zeleni bodo predvidoma glasovali proti. Ključni pa bodo glasovi še neodločenih socialdemokratov in liberalcev, ki od kandidatke za predsednico Evropske komisije pričakujejo še vrsto zagotovil.

Kandidatka lahko računa tudi na glasove iz vrst zmernih evroskeptikov, skupine Evropskih konservativcev in reformistov in skrajno desne skupine Identiteta in demokracija.

V torek dopoldne bo imela von der Leynova, ki vse od imenovanja za kandidatko intenzivno lobira pri političnih skupinah, še zadnjo priložnost pred glasovanjem, da evropske poslance v triinpolurni razpravi prepriča, naj jo podprejo.

Politične skupine bodo imele nato še nekaj časa za odločitev. Glasovanje, predvideno ob 18. uri, bo tajno, z oddajo lističev, ne po elektronski poti, zato napovedujejo v parlamentu kakšno uro za štetje glasovnic. Izid gre pričakovati okoli 19. ure.

Za izvolitev je potrebna absolutna večina evropskih poslancev, kar je v tokratnem primeru 374 glasov, ker štirje poslanci niso prevzeli mandatov.

Če je parlament von der Leynove ne potrdi, bodo imeli voditelji članic Unije mesec dni časa, da predlagajo novo kandidatko oziroma kandidata. Slišati je tudi neuradna opozorila, da bi v tem primeru propadel celoten sveženj imenovanj na vodilne položaje.