Za močnejšo Evropo je nujno medsebojno zaupanje med institucijami, je poudaril Sassoli. Foto: Reuters

V prvem krogu glasovanja nihče izmed štirih kandidatov ni dobil absolutne večine. Najvišjo podporo je dobil kandidat socialdemokratov David Sassoli, ki mu je za izvolitev zmanjkalo

sedem glasov. Veljavnih je bilo 662 oddanih glasovnic, za izvolitev pa je bilo potrebnih

332 glasov podpore. Neveljavnih je bilo 73 glasovnic.



Za Sassolija je glasovalo 325 evropskih poslancev, češki poslanec Jan Zahradil (ECR) je prejel 162, Nemka Ska Keller (Zeleni) 133, španska poslanka Sira Rego pa 42 glasov podpore. Če bi Sassolija podprli vsi poslanci treh političnih skupin, ki so mu napovedale podporo, bi lahko dobil največ 444 glasov.Sassolija, ki je bil v prejšnjem mandatu eden izmed podpredsednikov Evropskega parlamenta, je politična skupina S&D predlagala, potem ko je zavrnila kompromisni dogovor voditeljev Evropske unije, ki je zrušil koncept t. i. vodilnih kandidatov.

Sassoli naj bi imel po neuradnih informacijah zagotovljeno tudi podporo desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) in liberalcev (RE). To naj bi bil namreč del kadrovskega kompromisa z vrha EU-ja.

Von der Leyen v parlamentu Ursula von der Leyen se bo v Strasbourgu popoldne udeležila sestanka Evropske ljudske stranke, nato pa tudi plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta.

Po kompromisu evropskih voditeljev naj bi bil prvo polovico mandata na čelu parlamenta socialist, drugo polovico pa predstavnik desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).

Evropskemu parlamentu tudi v novem sklicu do izvolitve novega predsednika predseduje prejšnji, Italijan Antonio Tajani. Foto: Reuters

Vsi kandidati za večjo vlogo parlamenta

Pred glasovanjem so se vsi štirje kandidati predstavili poslancem, pri čemer so se vsi zavzeli za krepitev vloge Evropskega parlamenta v tem mandatu. Vlogo Evropskega parlamenta je treba okrepiti, k temu pa lahko poslanci prispevajo tudi s tem, da danes izvolijo predsednika, ki bo utelešal duh te institucije. EU je danes bolj pomemben kot kdajkoli prej, je poudarila kandidatka Zelenih Ska Keller. Več Evrope po njenem narekujejo tudi izzivi, kot so podnebne spremembe in zmanjševanje velikih socialnih razlik. Nesprejemljivo je, da je predsedniško mesto v Evropskem parlamentu predmet pogajanj za zaprtimi vrati, je dejala Kellerjeva, ki je med kandidati požela najdaljši aplavz v dvorani.

Za močnejšo Evropo je nujno medsebojno zaupanje med institucijami, je poudaril Sassoli. Dejal je, da bo storil vse za to, da bodo države in druge institucije spoštovale Evropski parlament, ki mora postati močnejši. Po njegovem mnenju je namreč Evropa lahko močnejša le, če ima močnejši parlament, zato so pred evropskimi poslanci in celotno EU pomembne preizkušnje, ki jih je mogoče nasloviti le, če bodo združeni v različnosti.

Kako ponovno vzpostaviti zaupanje v Evropski parlament, ki mora postati bolj učinkovit in strateško usmerjen v prihodnost, pa je eden glavnih izzivov po prepričanju Zahradila. Po njegovem mnenju je treba vzpostaviti ravnotežje med evropsko in nacionalnimi politikami, pa tudi med evropskimi institucijami. Pri tem je izpostavil, da je edini kandidat iz novih članic EU-ja, pa tudi držav zunaj evroobmočja, ki se poteguje za enega od vodilnih položajev v Uniji.

EU se ne bi smel zavzemati za interese in multinacionalk in lobijev, pa je poudarila Rego, ki se bo zavzemala za interese delavcev in proti izkoriščanju ter fašizmu. Pozvala je k ustanovitvi posebnega odbora za podnebne spremembe, opozorila je tudi na begunsko krizo v Sredozemlju in poudarila, da bi morali biti tisti, ki rešujejo begunce, zaščiteni.

Za zmago potrebna absolutna večina

Volitve predsednika so tajne in v nasprotju z običajnim elektronskim glasovanjem potekajo s papirnatimi glasovnicami. Glasuje se lahko v največ štirih krogih. V prvih treh krogih je za izvolitev potrebna absolutna večina veljavnih oddanih glasov. Če je nihče ne zbere, poteka četrti krog, v katerega gresta le kandidata, ki sta v tretjem krogu dobila največ podpore, izvoljen pa je tisti kandidat, ki dobi več glasov.

Evropski parlament, ki je v pričakovanju dogovora na vrhu v Bruslju volitve s torkovega začetka ustanovne seje preložil na danes, naj bi v Strasbourgu izvolil tudi 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter določil sestavo odborov.

Ursula von der Leyen je na seji vlade v Berlinu sprejemala čestitke za nominacijo za novo predsednico Evropske komisije. Foto: Reuters

Spomnimo, voditelji držav članic Unije so v torek v Bruslju razrešili del širše kadrovske uganke, v okviru katere so za predsednico Evropske komisije predlagali Nemko Ursulo von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, za predsednika Evropskega sveta Belgijca Charlesa Michela iz vrst liberalcev, za predsednico centralne banke Francozinjo Christine Lagarde, za visokega zunanjepolitičnega predstavnika pa socialista Španca Josepa Borrella.

Trenja v nemški koaliciji Nekdanji vodja nemških socialdemokratov (SPD) Sigmar Gabriel je izjavil, da bi morala stranka zaradi nominacije trenutne obrambne ministrice Ursule von der Leyen za novo predsednico Evropske komisije zapustiti vladno koalicijo Angele Merkel. "Ker je Merklova imenovala von der Leyen brez vnaprejšnje potrditve koalicije, je to jasna kršitev pravil delovanja zvezne vlade in tudi povod, da koalicijo zapustimo. Nominacija van der Leyen je politična prevera brez primere," je dejal.

Franc Bogovič (EPP) je po poročanju Radia Slovenija dejal, da njegova politična skupina podpira Ursulo von der Leyen in druge kandidate. "Kot trenutno kaže, je skupina večinsko zadovoljna z izkupičkom, glede na to, da smo prvič v takšni vlogi in prvič del morebitne koalicije," je dejala Irena Joveva iz skupine liberalcev. Tanja Fajon (S&D) pa je nezadovoljna: "Smo močno razočarani. Ne podpiramo kandidatke za predsednico Evropske komisije, o kateri bomo glasovali čez dva tedna. Hkrati smo tudi razočarani, ker na vodilnih položajih ni nikogar, ki bi prihajal iz srednje in vzhodne Evrope."