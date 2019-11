Poteza Londona bi lahko ogrozila prizadevanja novoizvoljene predsednice komisije Ursule von der Leyen, da bi njena ekipa začela delati 1. decembra. Foto: Reuters

To bi lahko botrovalo dodatni zamudi pri začetku dela nove Evropske komisije.

Velika Britanija tako ravna v skladu s smernicami britanske vlade za volitve, po katerih naj vlada v obdobju pred volitvami ne bi predlagala kandidatov za mesta v mednarodnih organizacijah in tudi v evropskih institucijah.

Ta poteza Londona bi lahko ogrozila prizadevanja novoizvoljene predsednice komisije Ursule von der Leyen, da bi njena ekipa začela delati 1. decembra. Zaradi zapletov z več komisarskimi kandidati v prvem krogu zaslišanj nova komisija ni mogla začeti delati 1. novembra, ko se je stari iztekel petletni mandat.

Von der Leynova brez Johnsonovega odgovora

Velika Britanija mora kot članica Unije – tako v skladu s pogodbami EU-ja kot v skladu z oktobrskim sklepom Evropskega sveta o preložitvi brexita do 31. januarja prihodnje leto – imenovati komisarskega kandidata, zavezuje jo tudi dolžnost lojalnega sodelovanja v EU-ju. Von der Leynova je britanskega premierja Borisa Johnsona pozvala, naj čim prej predlaga komisarskega kandidata, a odgovora za zdaj ni dobila.

V EU-ju zdaj proučujejo pravne možnosti za to, da bi komisija začela delati prihodnji mesec s 27 člani namesto 28. Predtem morajo novi komisarski kandidati Francije, Madžarske in Romunije sicer še uspešno opraviti izpit v Evropskem parlamentu, kjer so zaslišanja na programu danes.

V Bruslju sicer neuradno pojasnjujejo, da lahko Evropski parlament 27. novembra o ekipi Von der Leynove glasuje, tudi če v njej ne bo britanskega komisarja. Kot piše Politico, bruseljski uradniki ne želijo javno govoriti o možnostih, so pa razkrili, da so različne pravne službe prišle do različnih sklepov.