Volitve v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Foto: BoBo

Ministrstvo za notranje zadeve bo danes objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Od danes pa bo že mogoče tudi podpisovati obrazce podpore volivca kandidatom na volitvah. Obrazci so dostopni na spletni strani državne volilne komisije in na upravnih enotah.

Organizatorji volilne kampanje bodo morali do 10. aprila odpreti posebne transakcijske račune. Državna volilna komisija bo morala seznam potrjenih list kandidatov določiti do 9. maja, do 10. maja pa seznam javno objaviti.

Pravočasno sporočite, kje želite glasovati

Oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, bodo lahko do 15. maja zahtevali glasovanje po pošti. Na enak način bodo lahko glasovali tudi invalidi.

Volivci, ki so začasno v tujini in želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu, morajo to sporočiti najkasneje do 25 aprila.

Predčasno glasovanje bo potekalo od 21. do 23. maja. Volilna kampanja se bo končala 24. maja, ko se bo tudi začel volilni molk.

V dneh od 3. do 14. junija bodo ugotavljali končni izid glasovanja ter pripravljali in objavili končni izid volitev v uradnem listu.