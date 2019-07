Ursula von der Leyen prihaja v Zagreb. Foto: Reuters

S hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in nekaterimi ministri se bo pogovarjala o komisarskem kandidatu iz Hrvaške, vstopanju države v schengen in evro ter o skorajšnjem predsedovanju Svetu EU-ja.

Hrvaška je ena od osmerice članic, ki še niso napovedale komisarskega kandidata. Med njimi sta na primer tudi Francija in Italija. Glede na cilj von der Leynove, da je v ekipi enako število moških in žensk, in neuradne obljube, da bodo ženske dobile želene resorje, je v ospredju pričakovanje, ali se bodo v Zagrebu odločili za kandidatko.

Pri premierju Plenkoviću so med temami izpostavili predsedovanje Hrvaške Svetu Unije v prihodnjem letu, vstopanje v schengen in evrsko območje ter večletni evropski proračun. Domači komentatorji so obisk označili tudi kot zahvalo za hrvaško vztrajanje, da komisijo vodi nekdo iz Evropske ljudske stranke (EPP). Ali se bodo dotaknili tudi arbitraže o meji s Slovenijo, pri von der Leynovi niso odgovorili.

V četrtek je obiskala poljskega premierja Mateusza Morawieckega. Foto: Reuters

Babiš predlagal Jourovo

Von der Leynova se v Zagreb odpravlja po obisku domačega Berlina, Pariza in Varšave, v ponedeljek pa se je v Bruslju sešla s češkim premierjem Andrejem Babišem. Ta je za članico Komisije ponudil dozdajšnjo komisarko za pravosodje in potrošnike Vero Jourovo. Glede na njene komisarke izkušnje zanjo pričakuje močan resor, omenil je notranji trg ali digitalizacijo. Podobno kot njegov poljski kolega je kot argument navedel tudi, da so Srednjo in Vzhodno Evropo spregledali pri imenovanjih na vodilne evropske položaje. Kot pozitivno je označil željo von der Leynove, da znova poenoti članice.

Za zdaj 11 moških in 8 žensk

Razmerje med spoloma se je z Jourovo za spoznanje izboljšalo – med 19 imeni je zdaj 11 moških in 8 žensk. Za uravnoteženo ekipo bi jih moralo biti 13. Združeno kraljestvo namreč – kot je napovedal premier Boris Johnson – ne bo predlagalo komisarja. Delovna predpostavka je, da bodo izstopili iz Unije 31. oktobra in v tem primeru ga ne potrebujejo, pojasnjujejo tudi v Bruslju.

Von der Leynova se bo po napovedih v četrtek v Bruslju sešla z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.