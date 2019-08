Zunanji ministri EU-ja so govorili tudi o podpori zagovornikom človekovih pravic. Foto: Reuters

Slovenija si po besedah zunanjega ministra Mira Cerarja prizadeva, da bi državi oktobra dobili vabilo za začetek pogajanj. "Zahodni Balkan potrebuje dejaven in odgovoren EU, ki bo državam pomagal pri izpolnjevanju pogojev za članstvo. Izrazil je tudi pričakovanje pozitivnih odločitev EU-ja o začetku pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo," so sporočili iz urada slovenskega zunanjega ministra.

Sklepov glede vprašanja pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo na neformalnem srečanju ministrov za zunanje zadeve EU-ja (Gymnich) ministri sicer niso sprejeli. Ti so na julijskem zasedanju to vprašanje kljub pozitivnemu priporočilu Evropske komisije preložili, predvsem zaradi nasprotovanja Francije in Nizozemske.

Na razpravi tudi Behgjet Pacolli

Zunanji ministri so se zavzeli za širitev EU-ja

Zaradi razprave o položaju na Zahodnem Balkanu so se zunanji ministri sešli tudi s šesterico zunanjih ministrov držav Zahodnega Balkana, na srečanju pa je bil prvič tudi kosovski minister Behgjet Pacolli.

Ministri so poudarili pomen regionalnega sodelovanja z namenom dosege ciljev znotraj skupnih interesov. Dotaknili pa so se pozitivnih učinkov sodelovanja med EU-jem in Zahodnim Balkanom na področju evropske varnosti, vključujoč soočanje s hibridnimi in kibernetskimi grožnjami, še pojasnjujejo na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).

Pomen Arktike

Ministri so poudarili, da regionalno sodelovanje ne sme biti nadomestilo ali alternativa procesom evropske integracije. Pozdravili pa so tudi napredek držav Zahodnega Balkana pri izvajanju reform in reševanju odprtih dvostranskih zadev.

Ministri so na Gymnichu spregovorili tudi o Arktiki, glede katere bo EU še naprej dejaven pri krepitvi mednarodnega sodelovanja in odzivih na posledice podnebnih sprememb za to občutljivo območje na severnem polu Zemlje.

Po koncu Gymnicha se je Cerar udeležil tudi neformalnega srečanja v organizaciji finskega predsedstva na temo človekovih pravic. Pri tem je poudaril, da Slovenija ostaja dejavna zagovornica zaščite ranljivih posameznikov in skupin tako na zasedanjih Sveta za človekove pravice, v Združenih narodih kot v Svetu Evrope, so še sporočili z MZZ-ja.