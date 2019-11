Janez Lenarčič (Slovenija): za krizno upravljanjeJohannes Hahn (Avstrija): za proračun in administracijo

Phil Hogan (Irska): za trgovino

Mariya Gabriel (Bolgarija): za inovacije in mladino

Nicolas Schmit (Luksemburg): za delovna mesta

Paolo Gentiloni (Italija): za gospodarstvo

Janusz Wojciechowski (Poljska): za kmetijstvo

Elisa Ferreira (Portugalska): za kohezijo in reforme

Oliver Varhelyi (Madžarska): za soseščino in širitev

Stella Kyriakides (Ciper): za zdravstvo

Didier Reynders (Belgija): za pravosodje

Adina-Ioana Valean (Romunija): za promet

Helena Dalli (Malta): za enakopravnost

Thierry Breton (Francija): za notranji trg

Ylva Johansson (Švedska): za notranje zadeve

Kadri Simson (Estonija): za energijo

Jutta Urpilainen (Finska): za mednarodno partnerstvo

Virginijus Sinkevičius (Litva): za okolje in oceane

Maroš Šefčovič (Slovaška): za medinstitucionalne odnose in prihodnost (tudi podpredsednik)

Vera Jourova (Češka): za vrednote in transparentnost (tudi podpredsednica)

Dubravka Šuica (Hrvaška): za demokracijo in demografijo (tudi podpredsednica)

Josep Borrell (Španija): visoki zunanjepolitični predstavnik (tudi podpredsednik)

Margaritis Schinas (Grčija): spodbujanje evropskega načina življenja (tudi podpredsednik)

Valdis Dombrovskis (Latvija): za finančne storitve (tudi izvršni podpredsednik)

Frans Timmermans (Nizozemska): za podnebno ukrepanje (tudi izvršni predsednik)

Margrethe Vestager (Danska): za konkurenco (tudi izvršna podpredsednica za digitalne teme)