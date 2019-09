Adria pravi, da so odpovedi poletov le začasne. Foto: BoBo

Adria Airways je sporočila, da prekinja z izvajanjem večine svojih letalskih operacij v torek in sredo. V teh dveh dneh pa bo ohranila povezavo s svojim najpomembnejšim vozliščem v Frankfurtu in bo v torek izveden polet iz Frankfurta v Ljubljano, v sredo pa polet iz Ljubljane v Frankfurt.

"Odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij je posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije," so sporočili iz Adrie.

Družba ob tem intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. "Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna," so dodali.

Prihodi in odhodi letal Tukaj lahko preverite PRIHODE in ODHODE z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov polet. Če je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Fraport skrbi za Adriine potnike

Nekateri potniki, ki bi morali odpotovati z odpovedanimi leti Adrie Airways, so sicer zjutraj vseeno prišli na ljubljansko letališče. "V skladu s svojimi pristojnostmi jim je naše osebje iz službe za oskrbo potnikov pomagalo z informacijami," je pojasnil upravljalec letališča Fraport Slovenije, ki je na svoje stroške za potnike organiziral tudi prevoz z letališča. Tistim, ki so na letališče prišli s svojimi avtomobili, pa so omogočili prost izhod s parkirišča.

"Naša prva skrb v teh dneh je namenjena potnikom in izvajanju varnih in rednih letalskih operacij," so poudarili v Fraportu Slovenija, kjer potnikom svetujejo, naj sledijo navodilom letalskega prevoznika. Kot so pojasnili, tako kot v ponedeljek v torek na letališču delujeta okrepljen klicni center in okrepljena služba potniških storitev prevoznikov.

Agencija za nadzor civilnega letalstva (CAA), ki budno spremlja dogajanje v Adrii Airways, bo vsa znana dejstva vključila v presojo in odločitev glede Adrijine operativne licence. Agencija bo o tem govorila z odgovornimi v Adrii na sestanku, ki naj bi bil po nekaterih informacijah v sredo, ko naj bi več razkrila tudi javnosti.

Po besedah direktorja Roka Marolta CAA redno, iz ure v uro spremlja razmere v letalskem prevozniku, ki je za torek in sredo napovedal začasno prekinitev izvajanja skoraj vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze - Ljubljane, Prištine in Tirane. Kaj začasna prekinitev letenja pomeni za postopek pred agencijo, ni znano. Pojasnila in ugotovitve so v CAA-ju napovedali za sredo. Če bo Adria Airways pristala v stečaju, bo agencija licenco preklicala, delovanje prevoznika pa sicer lahko ustavijo tudi upniki in dobavitelji ali lastniki letal.

Dokler ne bodo imeli jasnih informacij, kaj bo z Adrio, v Fraportu Slovenija ne bodo odgovarjali na konkretna vprašanja o morebitnem prometu na letališču brez Adrie Airways. Kot poudarjajo, pa letalski prevozi obstajajo predvsem zaradi potreb trga oziroma povpraševanja po potovanjih z letali, kar govori v prid nadomestitve tistih povezav, ki so tržno zanimive in potencialno dobičkonosne.

Adria sicer prepelje kar polovico potnikov na ljubljanskem letališču, s katerega trenutno redno leti še deset drugih prevoznikov, ki svoje lete še naprej opravljajo skladno z voznim redom. To so Aeroflot, Air France, Air Serbia, easyJet, Finnair, LOT Polish Airlines, Montenegro Airlines, Transavia, Turkish Airlines in Wizz Air.

Država bi Adrii lahko dala posojilo?

Vodstvo Adrie Airways se je v ponedeljek popoldne sestalo z zaposlenimi in jim pojasnilo, da še vedno pričakujejo odgovore od pristojnih ustanov v zvezi z vprašanjem, ali jim bo država priskočila na pomoč z državnim poroštvom.

Nekdanji prvi mož Adrie Peter Grašek pa je za Radio Slovenija navedel, da je, pred morebitnim začetkom stečajnega postopka, med možnostmi, pri katerih ne bi bila potrebna državna pomoč, odobritev posojila.

"Sedanjim lastnikom bi dali pogoj, da zastavijo lastništvo Adrie. V primeru, da Adria ne odplača kredita, postane lastništvo države ali SID banke. Dodaten pogoj bi moral biti, da se imenuje neka prisilna uprava namesto te, ki je to zavozila," je pojasnil Grašek.

Potniki se preusmerjejo na železnico in druga letališča

Zaradi Adriinih težav se potniki po poročanju Financ že preusmerjajo k drugim prevoznikom. Mednarodni vlaki so od takrat, ko je Adria začela odpovedovati več letalskih povezav, bolj polni, Slovenske železnice pa imajo v mednarodnem prometu letos za 16 odstotkov več potnikov kot v istem obdobju lani.

Močno rast povpraševanja po navedbah časnika beležita tudi prevoznika Goopti in Nomago. Pri Gooptiju je rast povpraševanja največja po prevozih v Benetke in Trbiž. Ocenjujejo, da v zadnjih dneh dobivajo približno sto dodatnih potnikov dnevno, ki bi sicer potovali z Adrio. Pripravljeni so tudi na "kratkoročne urgentne situacije".

Pri Nomagu pa so od začetka septembra do začetka tega tedna do dunajskega in beneških letališč že prepeljali več potnikov kot v celotnem avgustu.