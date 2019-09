Adria ima trenutno v najemu še deset letal, vsa pa so prizemljena zaradi začasne prekinitve operacij. Foto: BoBo

Finance so navedle, sklicujoč se na neuradne informacije, da naj bi vse družbe, od katerih je Adria Airways najemala letala, sprožile postopke za prekinitev pogodb za najem letal. Adria Airways bi tako lahko v nekaj dneh ostala brez vseh letal.

V Adrii Airways so te navedbe zanikali: "Adria Airways upravlja vsa svoja letala. Ne držijo navedbe, da bi bile najemne pogodbe prekinjene."

Adria Airways je namreč pred časom vsa svoja letala prodala liziniškim hišam in jih zdaj najema. Prejšnji teden je zaradi odpovedi pogodbe najprej ostala brez dveh letal bombardier CRJ 900 lizinške družbe Trident Aviation Leasing Service, ki spada v skupino Falko. Nato je s končanjem sodelovanja grozila tudi ameriška družba Aero Century. Tej je, kot so navedli na svoji spletni strani, Adria v petek že vrnila eno od letal.

"Po mesecih sodelovanja z Adrio Airways, ki je skušala izboljšati svoj finančni položaj, smo jo obvestili, da s takoj prekinjamo pogodbo za najem dveh letal CRJ 900, ker družba ni plačala svojih dolgov," so v ponedeljek zapisali v družbi Century.

Razočarano kabinsko osebje

Združenje kabinskega osebja posadk letal Slovenije je reprezentativni sindikat za kabinsko osebje v Sloveniji. Združuje 147 članov, zaposlenih v Adrii Airways. Foto: BoBo

"Očitno Adria postaja referenčni primer, ko država ves čas poudarja, da je treba znanje in strokovno usposobljenost ljudi zadržati, dela pa ravno nasprotno," je v javnem pismu zapisalo kabinsko osebje Adrie Airways.

V Združenju kabinskega osebja posadk letal Slovenije so poudarili, da so močno razočarani nad celotnim dogajanjem ter "medlim odzivom in prepočasno reakcijo tistih, ki imajo v rokah moč in vajeti, da se ta turbulenca obvlada".

Javna agencija za nadzor civilnega letalstva (CAA) bo v sredo opravila ustno obravnavo v postopku ohranitve operativne licence Adrie Airways. Agencija presoja finančno sposobnost družbe glede na revidirano poročilo za leto 2018, po sestanku pa bi bila morda lahko že znana usoda družbe, ki je začasno prizemljila letala zaradi finančnih težav. Svojo odločitev bo CAA sporočila na novinarski konferenci ob 14.30.

Ob tem so nezadovoljni zaradi številnih nasprotujočih si informacij. "Lastnik trdi, da se država ne odziva, predstavniki države zgodbo obračajo. Zdaj nas ima tuji lastnik v lastni državi za talce in verjetno samo država, ki je posredno krivec za nastalo situacijo, lahko preseka ta vozel," so izpostavili.

Zgroženi so tudi, da se širša javnost ne zaveda, da ne gre zgolj za materialno plat podjetja, temveč tudi znanje, strokovnost in usposobljenost ljudi, ki sodelujejo v tako kompleksnem procesu, kot je letalstvo. "S prenehanjem Adrie Airways bosta v Sloveniji za zmeraj izgubljena poklica pilot in član kabinskega osebja v posadki. Mladi ljudje, ki bi v prihodnosti želeli opravljati ta dva poklica, bodo na šolanje prisiljeni v tujino," so opozorili.

Poudarili so še, da je Adria Airways v svetovnem merilu prepoznavno in cenjeno letalsko podjetje z močnim jedrom, trenutni razvoj dogodkov pa kaže, da bo "ves človeški potencial odšel drugam". Z izgubo delovnih mest bo država po njihovih besedah izgubila tudi velik del davkoplačevalskega denarja iz naslova plačevanja socialnih in pokojninskih prispevkov ter davkov.

Predstavnike iniciativnega odbora zaposlenih za reševanje Adrie Airways bo sicer popoldne sprejel gospodarski minister Zdravko Počivalšek, so sporočili z ministrstva.