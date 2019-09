Adria je iz dneva v dan v večjih teževah. Foto: BoBo

"Odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij je posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije," so sporočili iz Adrie.

Kako se bo končala Adriina kalvarija?

Družba ob tem intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. "Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna," so dodali.

Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje.