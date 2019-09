Sindikat prometnih pilotov si je dlje časa prizadeval, da bi z vodstvom Adrie Airways našel skupen jezik o vsebini nove kolektivne pogodbe, a pri tem ni bil uspešen.

"Vloženih je bilo kar nekaj sodnih sporov, že zdavnaj je bila dana pobuda za začetek pogajanj o novi kolektivni pogodbi in prepričan sem, da sindikatu ni preostalo nič drugega kot da napove stavko za zaščito interesov svojih članov," pravi prvi mož Pergama Jakob Počivavšek in dodaja, da je stavka z ustavo in zakonom dana pravica.

Priprave na stavko že tečejo, kljub temu, da se vodstvo Adrie in piloti še pogajajo. Potniki, ki so že kupili vozovnico za let v nedeljo, ponedeljek ali torek, naj spremljajo informacije o tem, ali bodo piloti tudi dejansko stavkali, pa pojasnjujejo na Evropskem potrošniškem centru.

V primeru stavke jim mora letalski prevoznik zagotoviti nadomesten let ali vrniti denar za kupljeno vozovnico, pravi vodja centra Romana Javornik in svetuje, naj se potniki natančno pozanimajo o svojih pravicah ter jasno izrazijo voljo in zahteve do prevoznika, "da ne bi prišlo do ignoriranja, nejasne situacije o tem, kaj je ponudil in sprejel, dobro je, da je ta komunikacija jasna."

Kot opažajo na omenjenem centru, postaja Adria neodzivna na pozive o spoštovanju pravic potnikov. Zato bodo nekatere prejete pritožbe prepustili Javni Agenciji za civilno letalstvo, kjer pravijo, da dogajanje v letalski družbi že dlje časa budno spremljajo.