Agencija za civilno letenje je v sredo izdala ustono odločbo za prepoved letenja Adrijinih airbusov. Foto: BoBo

Zaradi začasne ustavitve letalskih operacij je na tleh v torek in sredo ostalo 3700 potnikov, odpovedanih pa je bilo 158 poletov. Za četrtek je Adria odpovedala 100 poletov, za petek pa 97. Število potnikov, ki v teh dneh ne bo moglo potovati z Adrio, pa je nekaj manj kot 10.000.

Po poročanju časopisa Financ so Adrijina letala prizemljena tudi zaradi nezmožnosti družbe, da bi Petrolu plačala kerozin, ki ga mora od poletja plačevati vnaprej. Takrat je Adrii Tehniki, svojemu nekdanjemu serviserju, dolgove poplačala s hangarjem, ki je predstavljal zavarovanje za morebitno neplačilo za kerozin.

Adria sicer počasi izgublja tudi razpoložljiva letala. Agencija za civilno letalstvo ji je v sredo zaradi zahtev najemodajalcev izdala dve ustni odločbi, in sicer za ustavitev dveh letal bombardier CRJ 900 in treh Airbusovih letal A319.

Boljša zasedenost drugih letal

Odpovedi poletov Adrie Airways pa so povzročile večje povpraševanje, boljšo zasedenost letal in povečevanje zmogljivosti pri prevoznikih, ki z Brnika že letijo, so pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Kot so navedli v Fraportu Slovenija, svojo škodo in škodo pogodbenih partnerjev zaradi odpovedanih poletov še ocenjujejo. Adria Airways je lani prepeljala dobro polovico potnikov, ki so potovali prek ljubljanskega letališča.

Z ljubljanskega letališča redno leti še deset drugih prevoznikov, ki svoje polete še naprej opravljajo skladno z voznim redom. To so Aeroflot, Air France, Air Serbia, Easyjet, Finnair, LOT Polish Airlines, Montenegro Airlines, Transavia, Turkish Airlines in Wizz Air.

Air Serbia v poletnem voznem redu, ki velja do 25. oktobra, leti v Beograd in Niš, Air France v Pariz, Aeroflot v Moskvo, Montenegro Airlines v Podgorico, Easyjet v London in Berlin, Lot v Varšavo, Turkish Airlines v Istanbul, Wizzair v Bruselj in London, Finnair v Helsinke ter Transavia v Amsterdam.

British Airways je letos poleti Brnik povezoval z londonskim letališčem Heathrow, obstaja pa možnost, da bo uvedel polete tudi v preostalih delih leta. Vozni red za zimsko sezono je še v pripravi.