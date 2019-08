Država je junija končala postopek prodaje 75 odstotkov minus ene delnice NLB-ja, s čimer je končala privatizacijo največje slovenske banke. Država je s privatizacijo NLB-ja in dividendami, ki jih je od delnic NLB-ja prejela od leta 2015, iztržila 1,21 milijarde evrov, samo za dokapitalizacijo pa je medtem v sanaciji konec leta 2013 namenila 1,55 milijarde evrov. Foto: BoBo

Evropska komisija naj bi to zaradi neizpolnjevanja zavez o privatizaciji po poročanju medijev uradno zahtevala v prihodnjih dneh. NLB naj bi zavarovalnico prodal skupaj s KBC Insurance, ki je prav tako polovična lastnica.

Potem ko državi do konca lanskega leta ni uspelo prodati celotnega deleža v NLB-ju, bo morala banka zdaj prodati delež v hčerinski zavarovalnici NLB Vita. V NLB-ju so si sicer želeli, da jim tega ne bi bilo treba storiti, na to pa je računala tudi vlada.

V NLB-ju so zapisali, da je prodaja zavarovalnice dodatna zaveza Evropski komisiji zaradi podaljšanja roka za prodajo lastniškega deleža države v NLB-ju, neuradnih informacij pa niso komentirali. "Zaveza o odprodaji NLB Vite je torej še v veljavi, nadaljnjih korakov oz. aktivnosti za izpolnitev te zaveze pa za zdaj ne komentiramo," so dodali.

Evropska komisija naj bi največjo banko v Sloveniji o svoji odločitvi glede prodaje polovičnega deleža obvestila kmalu, poročajo Finance.

Življenjska zavarovalnica je imela lani rekordnih 8,3 milijona evrov čistega dobička. Zavarovalnica, za katero si je NLB prizadeval, da bi lahko ostala v njegovi lasti, je lani obračunala za 76,9 milijona evrov bruto premij, kar v primerjavi z letom prej predstavlja devetodstotno rast. Od tega je 73,1 milijona evrov ustvarila od premij življenjskih zavarovanj.

Po neuradnih informacijah Financ naj bi prodajalci pričakovali od 20 do 30 milijonov evrov kupnine.