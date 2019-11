Upravna stavba Istrabenza. Foto: Radio Koper

24. septembra so zapadle finančne terjatve DUTB-ja do Istrabenza v višini 73,9 milijona evrov in Istrabenz je postal insolventen. S prenosom premoženja, vrednotenega na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov, bi insolventnost odpravili in družba bi lahko šla v likvidacijski postopek, so navedli v sklicu skupščine.

Med premoženjem je polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper.

Premešanje tik pred zdajci

Prejšnji teden je prišlo do sprememb v lastništvu Istrabenza. Sava, ki je bila največji delničar holdinga, je svoj 16,32-odstotni delež, kot so v ponedeljek potrdili v Istrabenzu, prodala DUTB-ju. Ta ima tako sedaj 21,69-odstotni delež.

Svoj delež je prodala tudi Gorenjska banka, ki je bila z 8,24 odstotka delnic peta največja lastnica. Po pisanju časnikov Finance in Dnevnik iz minulega tedna je ta delež kupila družba BSL, ki jo vodi Andrej Toš mlajši, sin odvetnika Andreja Toša, ki zastopa tudi srbskega poslovneža Miodraga Kostića, lastnika Gorenjske banke.

Po pisanju Dnevnika je velika verjetnost, da BSL prenosa premoženja na DUTB ne bo podprl. BSL je namreč v postopku prodaje polovičnega deleža Adriafina oddal najvišjo ponudbo v višini dobre štiri milijone evrov, toda prodajni postopek je bil na zahtevo DUTB-ja, ki ima terjatve do Istrabenza zavarovane tudi s polovičnim lastništvom Adriafina, ustavljen.

Polovični delež Adriafina je še edino preostalo pomembnejše premoženje Istrabenza. V lasti je imel med drugim družbo Istrabenz turizem, ki ima na Obali šest hotelov in je bila že v postopku prodaje. DUTB je v začetku leta na zahtevo vlade kot skupščine DUTB ustavil prodajo družbe ter unovčil zavarovanje in delnice Istrabenz turizma zasegla.