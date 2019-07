Na podlagi interventnega zakona je bilo za odvoz označenih 13.700 ton odpadne embalaže. Foto: BoBo

Kostak je pred približno mesecem dni z državo sklenil pogodbo o interventnem odvozu komunalne odpadne embalaže iz obalno-kraške, primorsko-notranjske in dela osrednjeslovenske statistične regije za skupno 198.800,40 evrov. V tem delu naj bi odpeljal 1657 ton nakopičene embalaže.

Medtem sta si posel odvoza odpadne komunalne embalaže iz dela osrednjeslovenske regije v skupni vrednosti 414.000 evrov razdelila Kostak in Gorenje Surovina. Kostak bo poskrbel za 2450 ton, Gorenje Surovina pa za 1000 ton embalaže.

V obeh primerih cena za odpeljano tono odpadkov znaša 131,40 evra z davkom na dodano vrednost.

Za tri sklope neuspešni trije javni razpisi

Enako ceno je Kostak postavil za odvoz odpadne komunalne embalaže z jugovzhodnega dela države. Za območje severovzhodne Slovenije je država pogodbo podpisala s podjetjem Cerop, tudi v tem primeru je cena odvoza identična. Za odvoz odpadne embalaže iz gorenjske in goriške statistične regije ter dela osrednjeslovenske in primorsko-notranjske statistične regije pa zanimanja izvajalcev po dveh razpisih še vedno ni bilo. Enako velja za odpadne nagrobne sveče po vsej državi. Zato so se na okoljskem ministrstvu odločili izvajalca najti s postopkom pogajanj.

Interventni odvoz poteka na podlagi zakona, ki je bil v DZ sprejet decembra lani. Z njim je država odgovorila na odpadkovno krizo, ki se je razplamtela lani poleti. Potem ko so družbe za ravnanje z odpadki zaradi po njihovem izpolnjenih kvot prenehale prevzemati odpadno embalažo, so se tone te embalaže namreč kopičile na dvoriščih komunal. Slednje so svarile pred nevarnostjo okoljske in zdravstvene katastrofe.

Na podlagi interventnega zakona je bilo za odvoz označenih 13.700 ton odpadne embalaže in 696 ton odpadnih sveč. Zakon je sicer najvišjo ceno za odvoz odpadne embalaže postavil pri 120 evrih na tono plus davek, za odvoz sveč pa pri 200 evrih na tono. Nekateri so ob sprejemanju zakona izražali bojazen, da je ta cena prenizka in da bolj oddaljeni kraji ne bodo uspeli pridobiti ponudbe za odvoz v postavljenih okvirjih.

Sredstva za plačilo vseh obveznosti so zagotovljena v državnem proračunu. Država ima možnost plačano izterjati nazaj od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki niso opravila svojega dela, kar je vodilo h kopičenju odpadne embalaže pri zbiralcih.