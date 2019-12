Agrokorju je bila naložena kazen, ker ni priglasil konkurence pri prevezemu Costelle. Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence (AVK) naj bi v ponedeljek izdala odločbo, s katero je začasno zasegla delnice Mercatorja d.d.. Ali je to drži, odgovor AVK-ja še pričakujemo.

Po navedbah hrvaškega portala novac.hr začasni zaseg delnic temelji na nepravnomočni kazni v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je AVK naložil letos septembra v primeru koncentracije, na katero se je Agrokor pritožil. Nepravnomočna kazen se nanaša na primer, ko je švicarski Agrokor AG v lasti Ivice Todorića leta 2016 pridobil podjetje Costella d.o.o., polnilnico vode iz Fare pri Kostelu, ki je ustvarila nekaj več kot milijon evrov letnega prihodka.

AVK pa je po navedbah novac.hr zaradi neprijave koncentracije Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. 24. septembra 2019 naložila globo v višini 53,9 milijona evrov Agrokorju kot pravni osebi in pet tisoč evrov odgovorni osebi (Ivica Todorić). Agrokor je pridobil 100-odstotni delež v družbi, ki je lastnica Costelle, po slovenskem zakonu o konkurenci pa naj bi koncentracijo prijavil 30 dni po podpisu prevzemne pogodbe.

Ker vloga ni bila vložena, je AVK sprožil postopek ocenjevanja koncentracije po uradni dolžnosti. Vendar pa Agrokor meni, da je ta odločitev AVK popolnoma neutemeljena, saj je vse odločitve, povezane s to pridobitvijo, sprejel in izvajal izključno samo Ivica Todorić, brez vednosti ali sodelovanja katerega koli drugega člana takratne uprave Agrokorja.

Izredno vodstvo Agrokorja zato trdi, da nakup ni imel nič skupnega z Agrokorjem d.d., temveč s Agrokor AG iz Švice, ki ni pod nadzorom Agrokorja d.d., ki ga je sprva vodil izključno Ivica Todorić, od leta 2017 pa ga vodi skrbnik, ki ga je imenovalo švicarsko sodišče in oktobra 2019 v imenu Agrokor AG-ja poslalo obrazec koncentracije AVK-ju.

Ogromna kazen

Po mnenju Peruška odločba je AVK-jeva globe v višini 53,9 milijona evrov nepravnomočna, saj je Agrokor vložil zahtevo za sodno varstvo, ki je bila AVK-ju vložena 8. novembra 2019.

Vendar te zahteve Agrokorja za sodno zaščito AVK še ni posredoval pristojnemu okrožnemu sodišču v Ljubljani. 16. decembra 2019 je AVK sprožil začasni odvzem delnic družbe Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja.

Umik delnic Mercatorja je, kot je opozorja Agrokor, tudi sam po sebi nesorazmeren, prav tako kazen zaradi Costelle, saj je vrednost omenjenih delnic ocenjena na več kot 140 milijonov evrov, nepravnomočna kazen pa znaša kar 53,9 milijona evrov.

Agrokor meni, da je ta postopek odvzema groba in namerna zloraba zakonov s strani državnega regulativnega organa.