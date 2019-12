Foto: Reuters

Germanwings je odpovedal polete med Berlinom, Kölnom, Hamburgom in Münchnom, motene so povezave v Avstrijo in Švico oziroma v Zürich in na Dunaj.

Sindikat Ufo je kabinsko osebje pozval k tridnevni stavki, začenši s 30. decembrom, saj z vodstvom v matični Lufthansi ni našel dogovora glede krajšega delovnega časa in višjih plač. Stavko lahko tudi podaljšajo.

Francoska tiskovna agencija AFP ob tem poroča, da je prizemljenih malo letal, zato na letališčih ni znakov kaosa, kakršni so bili ob preteklih stavkah. Številni potniki so lahko rezervirali tudi druge polete. Tudi največje nemško letališče v Frankfurtu nima večjih nevšečnosti. Na svojih spletnih straneh so zapisali, da so na letališču občasni zastoji pri varnostnih pregledih.