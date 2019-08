Podatki SURS-a bodo pomemben parameter za Urad RS-a za makroekonomske analize in razvoj, ki bo predvidoma septembra objavil jesensko gospodarsko napoved. Foto: BoBo

Slovenski BDP je bil v drugem četrtletju za 2,5 odstotka večji kot v istem obdobju lani. Po sezonsko prilagojenih podatkih se je medtem BDP glede na prvo četrtletje povečal za 0,2 odstotka, v medletni primerjavi pa za 2,6 odstotka, je objavil statistični urad.

Gospodarska rast se je tako na prejšnja četrtletja precej umirila. Po popravljenih podatkih je bila v prvem četrtletju pri 3,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od predhodnih ocen, v zadnjem trimesečju 2018 pa pri 3,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od predhodnih ocen. Precej nižja je bila tudi od rasti v drugem četrtletju lani, ko je ta dosegla 3,7 odstotka.

Izvoz se je povečal za 9,4 %, kar je najvišja rast izvoza v zadnjem letu in pol, uvoz pa se je povečal še izraziteje – za 12,3 %. Foto: Reuters

Tudi po desezoniranih podatkih se je rast precej umirila. Na četrtletni ravni je bila z 0,2 odstotka za 0,4 odstotne točke nižja kot v predhodnih dveh trimesečjih. V drugem četrtletju lani je bila pri 1,1- odstotna. V medletni primerjavi pa je tokratna 2,6-odstotna rast po sezonsko prilagojenih podatkih za 0,9 odstotne točke nižja kot v prvem četrtletju. V zadnjem lanskem trimesečju je dosegla tri odstotke, v drugem četrtletju lani pa 4,3 odstotka.

Visoka rast izvoza in uvoza

Statistiki so sicer poudarili, da sta bili rast izvoza in uvoza visoki, ker pa je bilo povečanje uvoza precej višje, je bil prispevek zunanje trgovine k rasti negativen v višini 1,3 odstotne točke. Medtem se je še naprej povečevala tudi domača poraba, narasle so tudi naložbe. Izvoz se je v drugem trimesečju medletno povečal za 9,4 odstotka, kar je bila najvišja rast izvoza v zadnjem letu in pol. Uvoz pa se je okrepil za 12,3 odstotka, kar je bilo prav tako največ v letu in pol.

Medtem se je še naprej povečevala tudi domača poraba. Glede na isto obdobje lani se je povečala za 4,2 odstotka, k temu pa sta pozitivno prispevali tako končna poraba kot bruto naložbe. Rast je bila za 1,5 odstotne točke višja kot v prvem četrtletju, a obenem za 0,8 odstotne točke nižja kot v zadnjem trimesečju lani. V drugem četrtletju lani je rast bruto naložb dosegla 3,5 odstotka.

Poraba gospodinjstev se je povečala za 3,4 odstotka, kar je 1,1 odstotne točke višja rast kot v prvem trimesečju in približno toliko kot v istem obdobju lani. Foto: Reuters

Končna poraba se je povečala za 2,7 odstotka, kar je toliko kot v prejšnjem četrtletju, a obenem za 1,3 odstotne točke manj kot v zadnjem četrtletju lani in 0,5 odstotne točke manj kot v istem lanskem obdobju. Poraba gospodinjstev se je povečala za 3,4 odstotka, kar je 1,1 odstotne točke višja rast kot v prvem trimesečju, za 0,2 odstotne točke manj kot v zadnjem četrtletju lani in približno toliko kot v drugem lanskem trimesečju.

Naložbe v transportno opremo padle prvič po štirih letih

Poraba države je bila medtem opazno nižja kot v preteklih četrtletjih. Povečala se je za en odstotek, medtem ko je bila v prvem trimesečju rast pri 3,9 odstotka, v zadnjem četrtletju lani pa pri štirih odstotkih. V drugem lanskem trimesečju je bila rast 3,1-odstotna. Bruto naložbe so se povečale za 9,2 odstotka, od tega naložbe v osnovna sredstva za 6,9 odstotka. Rast bruto naložb v osnovna sredstva je bila za 3,1 odstotne točke nižja kot v prvem trimesečju in za 0,2 odstotne točke nižja kot v zadnjem lanskem četrtletju. V lanskem drugem trimesečju je bila rast 9,1-odstotna.

Med naložbami v osnovna sredstva so se izraziteje povečale naložbe v gradbene objekte (za 13,4 odstotka), rast naložb podjetij v stroje in opremo pa je bila precej nižja kot v prejšnjih četrtletjih (1,3 odstotka). Naložbe v transportno opremo – torej predvsem v tovorna vozila – so se po več kot štirih letih rasti tokrat celo zmanjšale za 6,2 odstotka, rast naložb v druge stroje in opremo pa se je po skoraj dveh letih dvomestnih stopenj v zadnjih četrtletjih umirila in tokrat dosegla štiri odstotke.

Zaposlenost višja za 2,6 %

Vseh zaposlenih je bilo v drugem četrtletju pri 1.043.907, kar je 26.422 več kot v drugem četrtletju lani. Največ se jih je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnostih promet, trgovina in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Podatki bodo tudi pomemben parameter za Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, ki bo predvidoma septembra objavil jesensko gospodarsko napoved. Trenutno ocenjuje, da bo rast BDP-ja letos 3,4-odstotna. Druge napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo rast slovenskega gospodarstva se gibljejo med 3,2 in 3,4 odstotka.