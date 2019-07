Pogovori med partnerji v žitni verigi v času pred žetvijo in ob njej tradicionalno potekajo na precej povišanih obratih. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Obeti za letošnjo letino pšenice kažejo na zelo dober pridelek in visoko kakovost. Prodajalci in kupci si želijo, da žetev poteka hitro brez prekinitev zaradi vremenskih nevšečnosti. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem, ki znaša 93 tisoč ton odkupa, je bil lani pridelek nižji, odkup slovenske pšenice pa kar 40 odstotkov nižji. Tatjana Zagorc iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pojasnjuje, da slovenska mlinarska industrija potrebuje okrog 150 tisoč ton pšenice.

Mlinarji imajo namen kupiti vso slovensko ponujeno pšenico. Ob normalni letini je to polovica potrebnih količin. Na ceno vplivajo parametri kakovosti, še bolj pa cena na borzah in na okoliških trgih ter kalkulacija Kmetijskega inštituta Slovenije. Pridelovalci so na podlagi lastne cene že predstavili zahteve za letošnjo odkupno ceno.

Direktor Kmetijske zadruge Gornja Radgona Danilo Rihterič pravi, da je cena za kakovost B1 po izračunih kmetijskega inštituta 175 evrov. Za najvišjo kakovost razreda A pridelovalci zahtevajo 187 evrov, za krmno pšenico pa 153 evrov na tono.

Glavni pogajalec na strani pridelovalcev Franc Kučan pravi, da bodo letos mlinarji na preizkušnji. Če ne bodo priznali stroškov pridelave za pšenico, se bodo kmetje preusmerili v gojenje pivovarskega ječmena, ki se kaže kot dobra alternativa. Pivovarji zanj ponujajo 190 evrov na tono.

Predstavniki mlinske industrije so razkrili samo to, da bo cena višja kot na Hrvaškem, kjer pa pšenice ne ločujejo in je zato slabše kakovosti.

Zadnji dve leti so se pogajalci ob začetku žetve razšli brez dogovora o ceni.

Vipavska pšenica v italijanske kašče