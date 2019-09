Prostori nesojene nove tovarne pred nekaj leti. Foto: Barbara Zajc

Temeljni kamen za naložbo v gradnjo dodatne Lekove tovarne na Prevaljah so položili aprila 2017. Po takratnih napovedih Leka je bilo predvideno, da bo prva redna proizvodnja v okviru nove tovarne stekla v drugi polovici leta 2020 in prinesla najmanj 140 novih delovnih mest.

Gradnja stavbe z dokončno ureditvijo ostrešja in fasade je bila zaključena do konca leta 2018, medtem pa so že spomladi tistega leta iz družbe sporočili, da je bila prekinjena dobava tehnologije za novo tovarno, kjer je bila predvidena klasična proizvodnja, saj da se je lokacija uvrstila med možne za kontinuirano proizvodnjo.

Vse od takrat so na Prevaljah čakali na informacije o prihodnosti tovarne, vmes pa je lani poleti Lek odstopil tudi od načrtovanega sofinanciranja prevaljske čistilne naprave, na katero bi se Lek priključil s svojimi komunalnimi vodami.

Novartis je storil korak nazaj in še ne ve, kaj naj zdaj počne s stavbo. Foto: Reuters

Zmanjšano povpraševanje na trgu generičnih zdravil

Zdaj so v Novartisu poudarili, da v Sloveniji krepijo naložbe v segmentu novih tehnologij. Hkrati s to usmeritvijo ter po poglobljeni analizi in proučitvi vseh možnosti so se odločili, da ne nadaljujejo z naložbo v razširitev proizvodnih zmogljivosti na Prevaljah, kot je bilo sprva načrtovano.

"Novartis je kljub zmanjšanju povpraševanja na trgu generičnih zdravil, zlasti ameriškem, v zadnjih letih in novih tehnoloških potreb proučil vse možnosti, da bi uresničil načrtovano širitev. Izvedena analiza je sicer pokazala, da je objekt primeren za uvedbo tehnologije neprekinjene proizvodnje, vendar se je to pokazalo zgolj kot kratkoročna rešitev. Zato smo se odločili, da ne nadaljujemo z naložbo," so zapisali.

Načrtovano naložbo v dodatne proizvodne prostore na Prevaljah, kjer je Lek s tovarno prisoten že več kot 40 let, so v lokalnem okolju ob položitvi temeljnega kamna pozdravili, tako zaradi obetajočih se novih delovnih mest kot tudi zaradi možnosti zaposlitve visoko izobraženega kadra.

Nov program farmacevtski tehnik odprt zaman?

Prav zaradi napovedanega odpiranja novih delovnih mest je Gimnazija Ravne skupaj z Lekom pripravila izobraževalni program farmacevtski tehnik, ki ga na Koroškem prej ni bilo, gimnazija pa ga je začela izvajati v šolskem letu 2018/2019, ko je bilo v program vpisanih prvih 32 dijakov.

Državni denar bodo vrnili

Leku je država za naložbo, v celoti ocenjeno na 105 milijonov evrov, odobrila tudi sedem milijonov evrov državne spodbude, ki naj bi jih izplačali v treh letih. Družba je do zdaj prejela obrok v višini 1,5 milijona evrov in ta prejeta sredstva bodo zdaj skupaj s pripadajočimi obrestmi vrnili, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v Leku. Skladno s pogodbo, ki jo je Lek sklenil z gospodarskim ministrstvom, bodo sredstva vrnili najpozneje do konca septembra.Nedavno so se pojavile neuradne informacije, da naj bi se za nakup novozgrajenega objekta na Prevaljah zanimalo eno najuspešnejših koroških podjetjih, izdelovalca startnih baterij in industrijskih celic Tab Mežica, ki razmišlja o zagonu proizvodnje litij-ionskih baterij v Sloveniji. Na petkovi novinarski konferenci direktor Taba Bogomir Auprih teh informacij ni ne potrdil ne zanikal.

Usoda zgradbe ostaja neznana

V Novartisu na vprašanje, kaj bodo naredili z novo zgradbo, odgovarjajo, da se še odločajo. Kot so navedli, v okviru svoje globalne strategije nenehno proučujejo vse proizvodne lokacije po svetu. "Novartis želi namreč zagotoviti, da bo imel tudi v prihodnje ustrezne proizvodne zmogljivosti, s katerimi bo lahko zadostil tržnim potrebam in podpiral svoj nabor izdelkov v razvoju, zato se vedno bolj usmerja v nove tehnologije," so navedli v družbi.

Tako je tudi v Sloveniji, kjer je Novartis doslej v Lek vložil več kot 2,3 milijarde evrov in velja za največjega tujega naložbenika pri nas. Tako v Bioloških učinkovinah Mengeš gradi nov objekt za proizvodnjo bioloških učinkovin za biološka in podobna biološka zdravila. Projekt v vrednosti 38 milijonov evrov v Slovenijo prinaša proizvodnjo originatorskih bioloških učinkovin z visoko dodano vrednostjo, poudarjajo v družbi.

V Farmacevtskih učinkovinah Mengeš so v sodobnem obratu za proizvodnjo inovativnih farmacevtskih učinkovin (v katerega je Novartis leta 2016 vložil 28 milijonov evrov) že uspešno uvedli proizvodnjo treh Novartisovih inovativnih učinkovin iz razvojnega centra v Baslu, v prvem letošnjem polletju podprli dve ključni lansiranji novih Novartisovih zdravil in bili izbrani za proizvodnjo nove inovativne učinkovine za zdravilo - to bo, tako v Novartisu, že četrta inovativna učinkovina, ki se bo proizvajala v Mengšu.

Obstoječa tovarna na Prevaljah ostaja

Novartis sicer v Sloveniji redno zaposluje več kot 4.200 ljudi. Na Prevaljah v proizvodni enoti, ki se uradno imenuje Antiinfektivi Prevalje, v obstoječi tovarni od leta 1988 izdelujejo širokospektralni antibiotik, ki ga letno izdelajo več kot pol milijarde tablet in izvažajo na 60 trgov. V tovarni je nekaj več kot 260 zaposlenih. V 2018 so začeli na Koroškem izdelovati tudi novo obliko pediatričnih disperzibilnih tablet tega širokospektralnega antibiotika.