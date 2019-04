Leo Oblak je veljal za prvega moža Radia 1. Foto: BoBo

Po poročanju spletnega portala Siol je Leo Oblak večinski delež v družbi prodal v več delih, pri čemer naj noben izmed poslov ne bi dosegal 20 odstotkov delnic. S tem naj bi se izognili zakonski obveznosti pridobitve soglasja ministrstva za kulturo, razlog za nerazvidnost iz uradnih baz podatkov pa naj bi bil tudi varuh konkurence, ki zaradi možnosti zlorabe ne bi dovolil uradne združitve dveh glavnih igralcev na trgu.

Na enak način je Martin Odlazek v zadnjih letih po navedbah Siola že prevzel Radio Tednik Ptuj in Radio Krka. V tem ima uradno zgolj 19-odstotni delež, preostalo pa obvladujejo podjetja, ki so v preteklosti sodelovala z Odlazkom. Pomembne lastniške deleže v družbah Radio Krka, Radio Tednik Ptuj in RGL, ki so del Odlazkovega portfelja, ima dolenjski poslovnež Ivan Kralj, ki je po navedbah Siola zagotovil ključni del finančnih sredstev za Odlazkove prevzeme medijskih družb.

Za nakup Infonetove mreže, katere del so Radio 1, Radio Antena in nekatere manjše lokalne radijske postaje, naj bi se po navedbah Siola zanimal tudi lastnik Radia Center in prvi mož oglaševalske družbe Europlakat Marko Kolbl. Toda Oblak se je raje odločil za prodajo Odlazku, ki ima v svojem portfelju že Radio Aktual, Radio Veseljak, Radio Salomon, Radio Krka in Radio Tednik Ptuj. Oblak bo sicer ostal v Infonetu kot svetovalec.

Oblak v finančnih težavah?

Kot je pojasnil Oblak, je razlog za prodajo 19 odstotkov delnic naložba v razvoj tehnologije družbe Visual Radio. "Gre za izredno zahteven projekt in zato potrebujemo dodatna sredstva za zagon," je dodal. Po neuradnih informacijah Siola pa naj bi bil Oblak v prodajo Infoneta prisiljen zaradi finančnih težav.

Po navedbah portala na prevzem nakazuje tudi to, da je svetovalec uprave Infoneta Medie postal Andrej Žorž, donedavni pomočnik direktorja Odlazkove družbe Media24. Na začetku meseca je Žorž postal tudi član nadzornega sveta. Glede imenovanja Žorža je Oblak za STA pojasnil, da ga je spoznal leta 2008, ko so razvijali projekt Radio Antena Zagreb. "Pozneje je sodeloval pri različnih medijskih projektih in sva bila stalno v stiku. K sodelovanju sem ga povabil, ker sem potreboval pomoč pri razvoju projekta Visual Radio. Ker ima zelo široke medijske izkušnje, menim, da bo lahko nudil ustrezno strokovno pomoč, ki jo družba Infonet Media potrebuje zaradi projekta Visual Radio," je še zapisal. Izraz visual radio sicer predstavlja razvoj interaktivnih radijskih vsebin, ki med drugim vključuje tudi spremljanje ustvarjalcev programa prek videoposnetkov.