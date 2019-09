Adrijina letala so še vedno na tleh. Foto: BoBo

Air Serbia, ki je sicer v lasti srbske države (51 odstotkov) in Etihad Airways iz Združenih arabskih emiratov (49 odstotkov), je na svoji spletni strani objavila, da je zaradi začasne prekinitve prometa Adrie Airways omogočila potnikom slovenske letalske družbe "polete do želenih destinacij s cenami, ki so za to letno obdobje nižje od povprečnih. Potniki, ki jim grozi, da bodo njihova potovanja delno ali v celoti ogrožena zaradi odpovedanih poletov, imajo možnost uporabljati mrežo Air Serbia in letijo v mesta v regiji in Evropi."

Nov cenik poletov Air Serbia iz Ljubljane. Foto: MMC RTV SLO

Cene vozovnic za te polete, odvisno od cilja, se začnejo pri 74 evrih za povratno potovanje prek Beograda. Najcenejši polet, ki ga Air Serbia ponuja iz Ljubljane, je polet za Sarajevo (74 evrov), sicer pa ponuja še "nizkocenovne" polete iz Ljubljane v Skopje, Sofijo, Podgorico, Tirano, Dunaj, Zürich, Prago, Københaven, Bruselj, Pariz in Frankfurt.

Po navedbah portala exyuaviation.com je zaradi zloma Adrie Airways Air Serbia je v zadnjih dneh spremenila svoj načrtovani zimski vozni red, ki se začne 27. oktobra, in uvedla dodatne polete za Ljubljano, Tirano, Skopje, Bukarešto, Banjaluko, Podgorico in Solun.

Prevozi iz Beograda do slovenske prestolnice bodo potekali dvakrat na dan, lansko zimo jih je bilo 11 na teden. Poleti do Tirane, kamor je 13-krat na teden letela tudi Adria, pa bodo potekali devetkrat na teden.

Air Serbia je po pisanju omenjenega portala povečal zmogljivosti za večerni prevoz med Beogradom in Ljubljano, saj bo namesto turbopropelerskega letala ATR72 uporabljala letala Boeing 737-300 in Airbus A319.

Po poročanju Financ so svoje povezave z Ljubljano okrepili tudi drugi letalski prevozniki, saj je Montenegro Airlines dodal polet do Podgorice in tako jih bo skupaj pet na teden. Air France HOP! bo v zimskem času podvojil svoje polete med Ljubljano in Parizom in bo imel 13 poletov na teden. Poljski LOT pa bo z osmimi poleti na teden na povezoval Ljubljano z Varšavo.

Adria bo v soboto znova poletela?

Adrijina letala bodo v petek še ostala na tleh, z izjemo poleta v Frankfurt in iz njega. Na svoji spletni strani pa Adria Airways za soboto napoveduje 28 poletov, medtem, ko jih je 17 odpovedanih.

Adria Airways naj bi sicer po poročanju Radia Slovenija v petek izvedela, ali bo še lahko uporabljala šest preostalih letal bombardier CRJ, saj je njihov lastnik že predložil dokumente za odpoved najemnih pogodb slovenski agenciji za civilno letalstvo.

Ob robu obiska v New Yorku je kolaps Adrie Airways komentiral tudi premier Marjan Šarec. "Ena rešitev je stečaj in iskanje neke druge opcije. Druga rešitev je, da se gre v okviru zakonskih možnosti v neko novo varianto …" je o možnostih razpleta Adrijine agonije za Radio Slovenija pojasnjeval Šarec.