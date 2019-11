Medja in Hauc bosta pričala na preiskovalni komisiji o DUTB-ju

Prva zaslišanja je komisija opravila oktobra

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medja je nekoč vodil največjo slovensko banko. Foto: BoBo

Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB-ju bo zaslišala nekdanja prva moža NLB-ja in Nove KBM Janka Medjo in Aleša Hauca ter nekdanjega člana sveta Banke Slovenije Janeza Fabijana.