Merkur z novim socialnim dogovorom zaposluje 1.500 ljudi, z novim lastnikom trgovskih centrov pa so podpisali dolgoročno najemno pogodbo. Foto: BoBo

Merkur je danes v večinski lasti tujih investicijskih skladov. Največji lastnik je ameriški sklad HPS, ki je imel konec maja v lasti več kot 88-odstotni delež. Na začetku poletja so Merkurjeva trgovska središča spet dobila novega lastnika. Lastnik nepremičnin je postal še en ameriški sklad LCN, kar pa vodstva Merkurja ni posebej vznemirilo.

"Za nas je ključno, da imamo podpisane dolgoročne najemne pogodbe, ki nam zagotavljajo stabilnost poslovanja na dolgi rok," pove Blaž Pesjak, direktor Merkur trgovine. Najemne pogodbe so podpisane za 25 let, Merkur pa trenutno zaposluje 1.500 ljudi. Gre za kakovosten kader, pravijo v vodstvu, ki je njihova prva konkurenčna prednost.

Merkur zaposluje 1500 ljudi

Znova zaposlujejo

In če so še pred nekaj leti v Merkurju odpuščali, zdaj znova zaposlujejo. "Predvsem iščemo dobre prodajalce in pa kakovostne delavce v logistiki. Trenutno bi v idealnih razmerah lahko zaposlili 50 ljudi," pravi Pesjak.

Z zaposlenimi so podpisali nov socialni dogovor, povišali regres na 1.500 evrov neto, v teku so tudi pogovori o novi kolektivni pogodbi. Trenutna zadolženost Merkur trgovine znaša 15 milijonov evrov. "To je v bistvu manj, kot smo konec leta izkazovali denarja na našem transakcijskem računu. Tako je bil v letu 2018 neto dolg dejansko negativen, saj smo imeli več denarja kot pa dolga," pojasni Pesjak.

Lani je Merkur od prodaj ustvaril 230 milijonov evrov. "Še hitreje kot prihodki nam raste donosnost. Naša EBIDTA oziroma dobiček iz poslovanja je pred amortizacijo in davki dosegel skoraj 6 odstotkov," še dodaja direktor, ki pričakuje, da se bo rast nadaljevala tudi v prihodnih letih, ko bodo največ vlagali v digitalno infrastrukturo in razvoj storitev.