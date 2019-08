Tako so lani protestirali predstavniki dveh sindikatov, nakar je bila podpisana nova kolektivna pogodba. Foto: BoBo

Dogovora med Fraportom in vodstvom sindikatov kljub večmesečnim pogajanjem še ni. Da bi ga vendarle dosegli, so sindikati strnili vrste in začeli usklajevati zahteve, pravi eden od sindikalistov, David Švarc. "V tem trenutku jih ravno zaključujemo, tako da bomo v naslednjem tednu ta usklajen predlog oziroma zahteve po dvigu plač posredovali na poslovodstvo. In pričakujemo nek pozitiven odziv s strani poslovodstva in eventuelno tudi nadaljnja pogajanja."

Zaposleni zahtevajo 12-odstotni dvig plač, vsakoletno usklajevanje teh z inflacijo, nagrado za poslovno uspešnost in zvišanje dodatka za nedeljsko delo. Tem zahtevam vodstvo Fraporta ne sledi.

"Če do nekih dogovorov ne pride, se pravi, do pričakovanj glede dvigov plač oziroma vseh zahtev, smo vsi trije sindikati že v resnih pogovorih glede naših nadaljnih aktivnosti, vključno s stavko, ki bi lahko sledila v mesecu oktobru ali vsaj v mesecu novembru."

Na pogajanjih sicer sodelujejo tudi predstavniki nemškega Fraporta. Švarc dodaja, da je nad odnosom Nemcev razočaran. "Gre za nek nesprejemljivo podcenjevalen odnos nemškega lastnika in pričakujemo, da bodo uvideli, da se v Sloveniji dela dobro. Da uvidijo, da niso dovoljšna samo neka vlaganja v infrastrukturo, ki se trenutno dogajajo, ampak mi govorimo tudi o vlaganjih v ljudi."

Letališče namerava za nove investicije nameniti več deset milijonov evrov. Največji zalogaj bo zagotovo nov potniški terminal.