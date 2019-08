Na skupščini bodo delničarji zastavili številna pereča vprašanja. Telekom Foto: BoBo

Na današnji skupščini Telekoma Slovenije naj bi delničarji ustoličili dva nova nadzornika – Igorja Rozmana in Barbaro Cerovšek Zupančič. Gre za predlog SDH-ja kot predstavnika večinske lastnice države, zato večjih presenečenj v zvezi z imeni ni pričakovati. Prav tako naj bi bil potrjen predlog uprave glede višine dividende za lani, in sicer 4,5 evra bruto za delnico. Zaradi poslabšanje poslovanja je okleščena dividenda prav tako pričakovana. Manj pričakovana pa bodo, kot vse kaže, kar številna vprašanja malih delničarjev.

Rajko Stankovič napoveduje, da bodo vsekakor sprožili vprašanje glede nadaljnjega statusa nekdanjega prvega moža Telekoma Rudolfa Skobeta. Po nekaterih informacijah naj bi mu namreč nadzorniki nezakonito priskrbeli kar zlato padalo, kar pomeni zaposlitev še eno leto ob hkratni odpravnini. Prav ta podatek skupaj s spornim poslovanjem na Balkanu, v katerem naj bi družbo opeharili za nekaj milijonov je tudi razlog, da glasovanje o razrešnici vodstvu ne bo šlo ravno gladko.

Mali delničarji bodo po informacijah Radia Slovenija predlagali, da se o podelitvi razrešnice glasuje za vsakega člana uprave posebej, kar pomeni, da Skobe zaradi naštetih nejasnosti morebiti razrešnice za lani ne bo prejel. Vendar naj bi nasprotna stran, torej država, že našla izhod v sili, po katerem naj bi SDH-jevi predstavniki predlagali, da se o razrešnici glasuje le za delujoče člane uprave, medtem ko za Vesno Lednik, Aleša Aberška in Rudolfa Skobeta, ki so svoj mandat tako ali drugače končali, domnevno sploh ne bi odločali oziroma jim sploh ne bi podelili razrešnice. To je sicer mogoče, ni pa ravno pogosto na skupščinah v slovenskih družbah.