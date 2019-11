Na Pošti Slovenije utegnejo kmalu spet stavkati. Foto: BoBo/Tina Kosec

Nadzorni svet Pošte Slovenije (PS) pod vodstvom Matjaža Šifkoviča je v ponedeljek razpravljal tudi o izplačilu božičnice. Ker pa poslovodstvo družbe v državni lasti in s tem tudi nadzorniki še ne razpolagajo s celovito analizo učinkov izplačila na poslovanje podjetja, so odločitev preložili na naslednjo sejo, je pošta sporočila za Slovensko tiskovno agencijo.

Sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), enega od dveh reprezentativnih sindikatov na Pošti, Saška Kiara Kumer, s tem, da nadzorni svet še ni sprejel odločitve, ni bila zadovoljna. Zaposleni so želeli čim prej vedeti, kaj si bodo lahko privoščili v decembru, je dejala.

Pošta Slovenije je sicer v prvih devetih mesecih letošnjega leta imela 6,6 milijona evrov dobička, ki pa bi se po vseh sindikalnih zahtevah v prihodnje utegnil zmanjšati.

Že pred dvema tednoma je namreč poslovodstvo po dveh dneh stavke popustilo Sindikatu poštnih delavcev (SPD) in doseglo dogovor o zvišanju mase plač za zaposlene v poštnem prometu. Maso plač za delavce od prvega do vključno sedmega tarifnega razreda so sicer z letom 2020 povečali za 7,5 milijona evrov, ob tem pa so se dogovorili še za dodatno zaposlovanje poštarjev.

SDPZ, ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), se zadnji stavki sicer ni pridružil, saj je ocenil, da je februarja sklenjeni dveletni dogovor dober in ga delodajalec izvaja.

Že ob prekinitvi stavke pred dvema tednoma pa so povedali, da težave zaposlenih z dogovorom konkurenčnega sindikata še zdaleč niso rešene. Poslovodstvo so zato že pred časom pozvali, da delavcem izplača del plače za poslovno uspešnost vsaj v višini tiste, ki so jo prejeli zaposleni v koprski Intereuropi, ki jo je Pošta pred kratkim prevzela, torej okoli 500 evrov. Delavci so namreč ves čas s svojim trudom reševali pomanjkanje sodelavcev in odločilno prispevali k temu, da bo družba tudi letos poslovala z dobičkom, menijo v SDPZ-ju.