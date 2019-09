Marjan Šarec se bo drugič srečal z Dmitrijem Medvedjevom. Foto: BoBo

Premierja na poti v rusko glavno mesto spremljajo tudi ministri Zdravko Počivalšek, Miro Cerar in Ksenija Klampfer. V ospredju pogovorov naj bi bila predvsem krepitev gospodarskega sodelovanja. Rusija je že zdaj pomembna gospodarska partnerica Slovenije. Uvršča se na peto mesto po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini in na deveto med slovenskimi izvoznimi partnericami. Obseg blagovne menjave med državama je lani znašal 1,16 milijarde evrov.

Premierja na obisku v Moskvi spremljajo tudi predstavniki več slovenskih podjetij, ki so že aktivna na ruskem trgu, od Krke, Petrola in Rika do Geoplina, Kolektorja, Duola in Sija. Prav tako bodo na večernem sprejemu predstavniki podjetij Comita, Elan, Esimit Europa, Inventa, Iskratel in IskraUralTEL.

Bo Šarca sprejel tudi Putin?

Na gospodarski ravni je pričakovati pogovore tudi o konkretnejših temah, od izgradnje ruskih plinovodov v Evropi in sodelovanja Slovenije pri tem, ruskega sodelovanja pri velikih infrastrukturnih projektih v Sloveniji, zlasti pri modernizaciji železnice, morda pa celo o ruskem sodelovanju pri morebitni izgradnji drugega bloka krške jedrske elektrarne.

Obisk bo po napovedih namenjen tudi izmenjavi mnenj o aktualnih zunanjepolitičnih temah. Teh je veliko, slovensko-ruski odnosi pa so obremenjeni predvsem zaradi sankcij, ki sta jih proti Rusiji zaradi protipravne priključitve ukrajinskega polotoka Krim in spodbujanja upora na vzhodu Ukrajine uvedla Evropska unija in Nato, katerih članica je tudi Slovenija.

Ni še jasno, ali bo slovenskega premierja sprejel tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Za zdaj se bo Šarec sestal predvsem z Medvedjevom. To bo njuno drugo srečanje. Prvič sta se sestala pred skoraj letom dni v Bruslju. Tedaj je ruski premier tudi povabil slovenskega na obisk v Moskvo.

V Rusiji tudi Zoran Janković

Kot je poročala TV SLovenija, je že v ponedeljek v Rusijo odpotoval ljubljanski župan Zoran Janković, a kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, Janković ni del uradne vladne delegacije. Za zdaj pa tudi ni predvideno, da bi se Šarec in Janković v Moskvi tudi srečala. Medtem ko se bo Šarec sestal z Medvedjevom, se bo Janković z moskovskim županom Sergejem Sobjaninom, s katerim bosta podpisala Program sodelovanja med Vlado Moskve in Mestno občino Ljubljana.

Šarec krepi odnose z Rusijo