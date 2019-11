Bo kaj zraslo na pogorišču Adrie Airways? Foto: BoBo

Vlada je po propadu Adrie nalogo preverjanja možnosti ustanovitve nove letalske družbe zaupala DUTB-ju. En mesec po stečaju prevoznika so na slabi banki potekale prve predstavitve projekta. Družba bi sprva letela s 5 Canadairovimi letali, zaposlila bi do 200 ljudi, zaradi vzpostavitve celotne letalske operacije pa bi prvo leto zaključila z 20 milijoni evrov izgube, je neuradno izvedel Radio Slovenija.

Sicer to naj ne bi bile zadnje številke, saj izračuni še niso zaključeni. Na DUTB-ju podrobnosti projekta ne komentirajo. Poznavalci letalske panoge pa v uspešnost projekta s tako imenovanim tujim strateškim partnerjem močno dvomijo, saj bi ta imel od tega projekta le koristi, država pa levji delež odgovornosti.

V primeru, da bi ideja o ustanovitvi novega prevoznika dobila zeleno luč, bi ustanovitelj - domnevno DUTB v sodelovanju s partnerjem - do vsega, kar potrebuje za zagon, najlažje in najhitreje prišel z nakupom tako imenovane Adrijine poslovne celote, ki je na voljo v stečajni masi.

Zanimanje za nakup obstaja, pojasnjuje stečajni upravitelj Janez Pustatičnik: "V stečajnem postopku smo do zdaj izvedli več sestankov s tujimi kot tudi domačimi interesenti. Ponudbe po objavljenem vabilu na Ajpes do pričakujemo do 11.11. Na podlagi prejetih ponudb pa se bomo odločili glede nadaljnjega postopanja."

Večina jih povprašuje po tako imenovani AOC licenci, ki je poleg operativne licence ključen dokument za letalsko družbo, dodaja Pustatičnik. S kupci, ki bodo za poslovno celoto ponudili največ, se bodo pogajali naprej in celoto prodali najboljšemu ponudniku.