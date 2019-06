S privatizacijo Abanke bodo zanjo prenehale omejitve pri poslovanju, ki jih je postavila Evropska komisija. Foto: BoBo

Nadzorni svet SDH-ja je soglasje k prodaji Abanke Novi KBM podal v sredo, danes pa je sledil še podpis prodajne pogodbe, ko so razkrili tudi vrednost transakcije. Država bo v postopku prodaje prejela 511 milijonov evrov, in sicer od že izplačanih dividend za lansko poslovno leto 67 milijonov evrov, od kupnine pa 444 milijonov evrov, so sporočili iz SDH-ja. Na ministrstvu za finance so v sredo pojasnili, da bo 10 odstotkov kupnine namenjene za demografski rezervni sklad, 90 odstotkov pa za zniževanje javnega dolga.

Banka je bila glede na tržne razmere in glede na primerljive banke v naši okolici ter glede na to, da je morala biti prodana, prodana za dobro ceno. Analitik pri borznoposredniški družbi Ilirika Lojze Kozole

V okviru sanacije in združitve z Banko Celje je država vanjo v letih 2013 in 2014 vložila 781 milijonov evrov. Kot delničarka Abanke je država v zadnjih treh letih do zdaj že prejela 178,3 milijona evrov dividend, poleg kupnine pa je upravičena tudi do zneskov od prodaje terjatev, ki so bile v sklopu ukrepov za krepitev stabilnosti bank v letu 2014 prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank. "Ocenjeno je, da bodo navedeni prilivi presegli vrednost omenjenih ukrepov, ki so bili potrjeni z odločbo Evropske komisije," pravijo na SDH-ju.

Kržan: Izpolnili smo zaveze

Nova KBM je v lasti investicijskih skladov, ki jih upravljata Apollo Global Management (80 odstotkov) in Evropska banka za obnovo in razvoj (20 odstotkov). Kot kupec je bila izbrana po predložitvi najboljše ponudbe v konkurenčnem postopku prodaje, ki ga je vodil SDH v sodelovanju s finančnim svetovalcem BNP Paribas in pravnim svetovalcem Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji. Nova KBM in Abanka sta komplementarni banki, ki bosta po združitvi lahko izmenjali in uporabljali najboljše prakse, ki sta jih razvili do zdaj, ter tako pridobili pomembno konkurenčno prednost na trgu, ocenjujejo v SDH-ju.

Predsednik uprave SDH-ja Igor Kržan je po podpisu pogodbe povedal, da so s prodajo izpolnili zaveze, ki jih je Slovenija dala Evropski komisiji glede dovoljene državne pomoči. "Podpis pogodbe predstavlja pomemben korak pri prizadevanjih SDH-ja, da uspešno konča privatizacijske postopke s pridobitvijo odgovornih in izkušenih investitorjev, ki bodo podprli razvoj gospodarskih družb in njihovo preoblikovanje v uspešnejša in bolj konkurenčna podjetja," je dejal. Kupec bo po njegovih besedah dobil dobro in stabilno banko.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof pa je podpis pogodbe označil za izjemno priložnost, da zgradijo močno, združeno banko, to pa je pozitivno za slovensko gospodarstvo. "Združena banka bo imela boljši dostop do strank v vseh segmentih po vsej državi in bo podpirala konkurenčnost slovenskega bančnega sektorja," je ocenil.

Konec omejitev pri poslovanju

S privatizacijo Abanke bodo zanjo prenehale omejitve pri poslovanju, ki jih je Evropska komisija postavila zato, da pred tekmeci na trgu ne bi imela določene prednosti. Kupec, Nova KBM, bo moral pridobiti soglasje Evropske centralne banke, pri kateri ti postopki v povprečju trajajo od štiri do pet mesecev. Ker je lastnik Nove KBM sklad Apollo, ki je banko kupil v enakem privatizacijskem postopku, obljubljenem Evropski komisiji, je pričakovati, da ti roki ne bodo dolgi.

Nova KBM bo morala pridobiti tudi dovoljenje varuha konkurence. Skupaj z Abanko se bo njuna bilančna vsota povzpela na 8,71 milijarde evrov in na približno 22,5-odstotni tržni delež, s čimer se bo približala NLB-ju z 8,81-milijardno bilančno vsoto. Nova KBM in Abanka imata skupaj okoli 2.300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic plus 330 poštnih okenc Nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve.

V prvem četrtletju 18,6 milijona dobička

Abanka je v današnji obliki združene banke nastala oktobra 2015. Takrat se je zavihtela na drugo mesto med bankami v Sloveniji, a jo je po privatizaciji in konsolidaciji pripojenih Poštne banke Slovenije in KBS, nekdanje Raiffeisen banke, pod novim lastnikom, skladom Apollo, nato prehitela Nova KBM.

Abanka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 18,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota se je do konca marca povečala za nekaj več kot dva odstotka, na 3,8 milijarde evrov.