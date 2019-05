"Pri presoji delovnopravne odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so delavci Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v različnih fazah tega postopka sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, saj niso spoštovali internih aktov DUTB-ja, vendar ta ravnanja niso vplivala na rezultat prodajnega posla," so sporočili iz DUTB-ja.

Lahko bi uveljavljali delovnopravne sankcije, vendar zaradi kratkih zakonskih rokov to, kot so navedli, ni bilo izvedljivo, pa tudi ravnanje zaposlenih ni imelo znakov kaznivega dejanja. Komisija je ugotovila tudi, da zaposleni DUTB-ja niso odškodninsko odgovorni. "Tudi če bi obravnavani zaposleni DUTB-ja postopek prodaje v celoti izvedli skladno z zavezujočimi pravili, ni mogoče sklepati, da bi bila nepremičnina bodisi ocenjena po višji vrednosti bodisi prodana po višji ceni," so pojasnili.

Na podlagi izpeljanega postopka prodaje je bila prodana celotna nepremičnina KLI Logatec družbama Svet Re in Hoedlmayr po 40 evrov na kvadratni meter, s čimer sta bila dosežena cilja: prodaja celotne nepremičnine in višja cena od notranje cenitve. Foto: BoBo

Posel je potekal tako, da je DUTB okoli 51.000 kvadratnih metrov od skupno približno 100.000 kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu, ki ga je prevzel od nekdanje Factor banke, prodal nepremičninski družbi Svet Re za dva milijona evrov. Svet Re je pet dni pozneje 30.000 kvadratov zemljišča Lonstroffu iz japonske skupine Sumitomo Rubber Industries prodal za tri milijone evrov, šele z denarjem od te kupnine pa nato poravnal kupnino DUTB-ju.

Kupčijo so začeli lani preverjati tudi kriminalisti, ki so jeseni na DUTB-ju opravili pogovor, pred mesecem dni pa še hišne preiskave. V tem času so v DUTB-ju zamenjali predsednika upravnega odbora in vse tri izvršne direktorje. "DUTB bo še naprej sodeloval z organi pregona, ki raziskujejo primer," zagotavljajo.