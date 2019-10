Kdo se igra s ključnim energetskim podjetjem v Slovneiji? Foto: BoBo

Predsednik odhajajoče uprave Tomaž Berločnik se je na čelo Petrola zavihtel leta 2011 in družbo prerodil, saj je leto za letom nizala uspehe, Petrolova vrednost pa se je pod njegovo taktirko podvojila. Nedavno je prejel celo nagrado manager leta 2019. Zakaj so nadzorniki sporazumno odslovili tako uspešno upravo? Aktualno dogajanje so za MMC komentirali nekdanji ministri za gospodarstvo Jože Mencinger, Matej Lahovnik in Maks Tajnikar.

Presenetljivo je, da so se tako na horuk odločili za spremembe, nadzorniki jih niso pojasnili, vlada pa o vsem skupaj nič ne ve. Ne vem kaj je huje. Če vedo in so se odločili za politično zamenjavo uprave, ki je delala dobro, je to slabo, če pa o vsem skupaj sploh niso nič vedeli, je pa to še slabše, ker to pomeni, da nekdo drug upravlja s to državo. Matej Lahovnik o odločitvi na horuk

Zakaj je bila razrešena uprava Petrola bo, ker je država ključna lastnica, ki ključno vpliva na nadzorni svet, moral pojasniti Slovenski državni holding (SDH), pristojna ministra za finance in gospodarstvo, ter sama uprava Petrola, ker "je več kot očitno, da gre za sporazumno razrešitev," je za MMC dogajanje komentiral bivši gospodarski minister Matej Lahovnik. "Prav bi bilo, da pojasnijo tudi pod kakšnimi pogoji so se razšli, saj gre za družbo v državni lasti, kjer ima država odločilen vpliv na upravljanje," je dodal. Po njegovih besedah je izredno čudno, da je nadzorni svet zamenjal "mačka, ki lovi miši", v družbi, ki predstavlja zadnja leta v Sloveniji referenco za dobro upravljanje. "Kaže se izrazito slaba nova praksa pri nadzornikih, ki verjetno ne bo všeč malim delničarjem, ki so zadnja leta prejemali zelo dobre dividende," je dodal.

Razrešitev uprave, ki odlično dela, je, če ne obstajajo kakšni krivdni razlogi, lahko le v škodo družbe. "Konja, ki zmaguje, ne menjaš. Če nadzorniki menijo in imajo razloge za razrešitev, da je prišlo do napak pri vodenju Petrola, potem je razrešitev lahko upravičena, če pa imajo razlogi politično ozadje, gre za nekaj, kar so naredili v škodo družbe," je opozoril Lahovnik.

Da je vse skupaj čudno, ker je bila uprava Petrola izredno uspešna, je za MMC opozoril tudi Jože Mencinger, ki je prav tako nekdanji gospodarski minister. "Pri nas se venomer vse zamenjuje, brez da bi vedeli, kdo pije in kdo plača, mogoče kdo drug hoče na njegovo (Tomaž Berločnik, op. a.) mesto, vse skupaj je nezananka," je izrazil mnenje, da je kadrovanje po državnih podjetjih v Sloveniji od vekomaj zastrto s tančico skrivnosti. Stvari bodo bolj jasne, ko bomo videli, kdo bo tisti, ki se bo usedel na njegov stolček na čelu uprave, je sklenil.

Na vladi naj po neuradnih informacijah novinarke TV Slovenija Sabine Zonta ne bi vedeli o dogajanju nič, zato so sklicali dopisno sejo, na kateri bodo SDH pozvali, naj pojasni vzroke za zemenjavo na vrhu Petrola. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

Nestrinjanje okoli strategije ni resen argument

"Sem slišal razlog, da se nekaj ne strinjajo okoli strategije, zaradi tega ljudje ne odstopajo kar tako, bolj verjetno je, da nekomu ni všeč (Tomaž Berločnik, op. a.), zdaj moramo ugotoviti, kdo je to, uprave se običajno zamenjajo, ker nekomu niso všeč," je z MMC odstop uprave Petrola komentiral nekdanji gospodarski minister Maks Tajnikar in dodal, da ne gre nujno za političen pritisk.

Berločnika bi bilo prej za pohvalit, da ima strategijo, slovenska podjetja je običajno sploh nimajo, zlasti ne strategije internacionalizacije, širjenja na Balkan, Južno Evropo, itd., same pohvalne stvari. Maks Tajnikar o Tomažu Berločniku in strategiji

Nestrinjanje okoli strategije so kot razlog navedli zgolj, ker "je treba nekaj povedati, ne more pa to biti resen argument". "Berločnika bi bilo prej za pohvalit, da ima strategijo, slovenska podjetja je običajno sploh nimajo, zlasti ne strategije internacionalizacije, širjenja na Balkan, Južno Evropo, itd., same pohvalne stvari," je dejal.

Nadzor svinčnikov in nenadzirane milijarde

"Ponovno smo priča, da prihaja v družbi v pretežni državni lasti do sporazumne razrešitve, pri čemer niso znani ne razlogi, niti pogoji z odpravninami vred, največji absurd pa je, da je trenutno na čelu Petrola kot v. d. predsednica nadzornega sveta (Nada Drobne Popović, op. a.), ki je SDH v čudnih, nerazjasnjenih okoliščinah zapustila na enako skrivnosten način, kot so sedaj sporazumno razrešili upravo Petrola," je opozoril Lahovnik.

"Glede na to, da morajo ministrstva in drugi državni organi pojasniti nakup vsakega svinčnika, ko gre za nekaj 100 evrov, je paradoksalno, da tukaj, kjer gre za milijardno državno premoženje, ni nobenih pojasnil," je opozoril Lahovnik in dodal, da ne bi bilo nič spornega, če bi šlo za družbo v 100-odstotni zasebni lasti. Ker pa gre za državno premoženje, bi po njegovih besedah morali natančno pojasniti tako razloge za sporazumno razrešitev, kot tudi vsebino dogovora z odpravninami vred. "Paradoksalno je v tej državi vse informacija javnega značaja, ko govorimo o državnih milijardah pa ne," je pristavil.

Zapisali so, da pogoji razhoda ostanejo tajni, zato da so imeli več manevrskega prostora in so si z bogatim paketom odpravnin kupili molk uprave, gre za domačijski način upravljanja, tipičen za Slovenijo. Lahovnik o domačijskem korporativnem upravljanju

Petrol obvladuje naftni trg

Vas razlog, da gre za razhajanje med nadzornim svetom in upravo zaradi strategije prihodnjega razvoja družbe prepriča? "Ne, to je običajna floskula, ki se uporabi z namenom, da se pod preprogo pomete vse realne probleme, ki očitno obstajajo. Zdaj bodo čakali, da se poleže prah. Očitno imajo tako nadzorniki kot uprava, pa tudi država kot pretežna lastnica, zelo dober razlog, da molčijo," je odgovoril Lahovnik in dodal, da po energetskem zakonu Petrola sploh ni mogoče prevzeti brez soglasja vlade RS. "Gre za družbo sistemskega pomena, ki skoraj v celoti obvladuje trg naftnih derivatov v Sloveniji, absurdno je, da je razrešitev uprave zavita v skrivnost," je opozoril. Petrol ima po njegovih besedah v lasti koprsko družbo Sermin, preko katere v Slovenijo pride preko 90 odstotkov nafte, kdor obvladuje to podjetje, obvladuje slovenski naftni trg.

Zamenjava na vrhu Petrola še zdaleč ni nujno politična, gotovo pa jo je potegnil eden od lobijev, ki delujejo v Sloveniji, je prepričan Maks Tajnikar. Foto: BoBo

Koliko milijonov evrov bo stal molk uprave?

Za zdaj po Lahovnikovih besedah naokoli krožijo zgolj špekulacije, tudi o nepravilnostih pri delu uprave, a očitno nikoli ne bomo izvedeli, kaj je res, ker "so uprava in nadzorni svet našli skupni imenovalec v obliki pogojev razrešitve, ki očitno ustrezajo vsem". "Molk in sporazumen odhod se bo primerno plačal, kar je v zasebnem sektorju normalno, ko gre za družbe v večinski ali pretežni državni lasti, pa to ni prav, ker gre za denar vseh državljanov," je dodal.

Da so se vsi skupaj zavili v molk je po Lahovnikovih besedah še najbolj v interesu prav nadzornikov, ker bi večmilijonske odpravnine za razrešitev uprave, ki odlično dela in je Petrol spravila na pot uspeha, močno razburile javnost. Sploh v času, ko vlada jemlje najšibkejšim in ukinja dodatek na delovno aktivnost. "Zapisali so, da pogoji razhoda ostanejo tajni, zato da so imeli več manevrskega prostora in so si z bogatim paketom odpravnin kupili molk uprave, gre za domačijski način upravljanja, tipičen za Slovenijo," je nadaljeval.

Že takrat, ko je Janša (Janez Janša, op. a.) nastavljal svoje direktorje, sem rekel, da njega volimo, če njegovi direktorji ne bodo dobri, ga ne bomo več izvolili, ko pa ljudi nastavlja Združenje manager v imenu nekih 'višjih ciljev', je pa to smešno, njih ne volimo niti jih ne moremo odstaviti. Maks Tajnikar o smešnih 'višjih ciljih'

Zakaj so odpravnine tajne?

Zakaj podjetje v lasti Slovenije, torej davkoplačevalcev, ne bo pojasnilo okoliščin, tudi tega kako visoke odpravnine so bile podeljene? "Skrivali se bodo za tem, da ne gre za družbo formalno v večinski lasti države, ampak je v pretežni lasti države, pri čemer bodo zanemarili in se delali nevedne, da v družbi država vse od osamosvojitve naprej odločilno vpliva na upravljanje pa tudi na sestavo nadzornega sveta," je odgovoril Lahovnik, ki je prepričan, da bi tudi družbe kot je Petrol morale transparentno pojasniti okoliščine in pogoje razrešitve.

Bo naslednja padla Krka?

Zakon o informacijah javnega značaja zavezuje, da je javnost obveščena, ko gre za podjetja v večinski državni lasti. "Takšen je bil primer Lidije Glavina in SDH-ja, tam je računsko sodišče zahtevalo razkritje njene pogodbe, v družbah, kjer država ni večinski lastnik, pa jih zakon ne zavezuje," je pristavil Lahovnik in dodal, da »to ni ne transparentno, ne v duhu dobrega gospodarjenja«. Po njegovih besedah se lahko vprašamo kdo bo naslednji, kjer bodo padle domine? Bo to novomeška Krka, ki je tudi "pretežno" v državni lasti? Podobno zgodbo lahko nadzorniki brez težav izpeljejo tudi tu, je prepričan Lahovnik.

Konja, ki zmaguje, ne menjaš, je Matej Lahovnik slikovito komentiral zamenjavo Petrolove uprave, ki je odlično delala. Foto: BoBo

V ozadju vse niti vlečejo lobiji

"V medijih se pogosto piše, da so to politične zamenjave, hec pa je v tem, da večina zamenjav v zadnjih letih ni bila politična ampak interesna, gospodarstvo v Sloveniji obvladuje kar nekaj lobijev," je dejal Tajnikar, ki je prepričan da še zdaleč ni nujno, da Berločnik "ni všeč" komu blizu vlade Marjana Šarca. "Mislim, da se vladni ljudje sploh ne upajo drezati v to osje gnezdo," je dodal. Omenjeni lobiji imajo svoje lovke razpredene po Združenju manager, Klubu slovenskih podjetnikov, itd., je naštel.

Vsi, ki smo bili kdaj v vladi, vemo, da se takšna menjava ne more zgoditi brez vednosti resornih ministrov in predsednika vlade, če pa se je zgodila brez njihove vednosti, je skrajni čas, da se vprašamo, kdo upravlja s to državo. Lahovnik o nevednosti vlade

Vlada sicer trdi da o vsem skupaj ne ve nič in naj bi pojasnila glede zamenjave zahtevala od SDH-ja, ki pa zadeve zaenkrat še ne komentira. "Presenetljivo je, da so se tako na horuk odločili za spremembe, nadzorniki jih niso pojasnili, vlada pa o vsem skupaj nič ne ve. Ne vem kaj je huje. Če vedo in so se odločili za politično zamenjavo uprave, ki je delala dobro, je to slabo, če pa o vsem skupaj sploh niso nič vedeli, je pa to še slabše, ker to pomeni, da nekdo drug upravlja s to državo," je še opozoril Lahovnik.

"Vsi, ki smo bili kdaj v vladi, vemo, da se takšna menjava ne more zgoditi brez vednosti resornih ministrov in predsednika vlade, če pa se je zgodila brez njihove vednosti, je skrajni čas, da se vprašamo, kdo upravlja s to državo," je sklenil pogovor Lahovnik.

Je zamenjavo zrežiral lobij blizu vladi Marjana Šarca?

"Lobija okoli Šarčeve vlade ne poznam, ne vem, kdo naj bi to sploh bil, stranka je nova, ki v ozadju nima nič. Imajo Urlepa (Vojmir Urlep, op. a.), ki je v gospodarstvu številka ena, a ni bil nikoli nek hud lobist v Slovneiji, nima takšnega položaja in moči," je odgovoril Tajnikar in pritrdil, da je generalni sekretar vlade LMŠ-jev Brane Kralj "odletel" s položaja izključno zato, ker je s kadrovskimi namigi naivno podrezal v "enega od izredno močnih lobijev in se na hitro opekel".

LMŠ-jev generalni sekretar vlade Brane Kralj je s položaja "odletel", ker je s kadrovskimi nasveti naivno podrezal v enega od močnih lobijev v Sloveniji. Foto: BoBo

Tudi Lahovnik je dejal, da je vse še vedno "zavito v meglo", tako da nikakor ni mogoče ugotoviti, ali gre za potezo, ki je blizu Šarčevi vladi, ali pa je na delu kdo drug. "V naslednjih dneh bo hitro jasno, kdo so režiserji, kdo igralci in kdo bo imel od vsega skupaj največje koristi," je prepričan, da nadzorniki že točno vedo, koga želijo nastaviti na stolčke Petrolove uprave.

"Že takrat, ko je Janša (Janez Janša, op. a.) nastavljal svoje direktorje, sem rekel, da njega volimo, če njegovi direktorji ne bodo dobri, ga ne bomo več izvolili, ko pa ljudi nastavlja Združenje manager v imenu nekih 'višjih ciljev', je pa to smešno, njih ne volimo niti jih ne moremo odstaviti," je pojasnil Tajnikar in dejal, da gre za zelo staro zgodbo korporativnega upravljanja v Sloveniji. "Izmed modelov korporativnega upravljanja, ki jih OECD podpira, smo v Sloveniji izbrali takšnega, ki najlažje omogoča takšne in drugačne interesne zveze," je pristavil.