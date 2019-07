Direkcija za infrastrukturo je omejila tranzitni promet na nekaterih cestah in ga preusmerila na avtocestno omrežje. Foto: BoBo

Z novo prometno ureditvijo, ki je začela veljati z junijem, je direkcija za infrastrukturo prepovedala tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone na nekaterih cestnih odsekih proti mejnim prehodom s Hrvaško na območju severovzhodne Slovenije in Primorske s ciljem izboljšanja varnosti in kakovost bivanja tamkajšnjega prebivalstva ter preusmeritve mednarodnega tovornega prometa z državnih cest na avtocestno omrežje.

Prvi podatki sicer kažejo, da se je tranzitni tovorni promet na vseh cestnih povezavah, ki jih je ukrep zajel, zmanjšal, in sicer na cesti proti mejnemu prehodu Dobovec za 40 odstotkov, na Starodu za 34 odstotkov, v Bistrici ob Sotli za 32 odstotkov, v Jelšanah za 27 odstotkov, Zavrču za 24 odstotkov ter v Središču ob Dravi za deset odstotkov, so navedli na infrastrukturnem ministrstvu.

Ukrep je po njihovem mnenju pri lokalnem prebivalstvu naletel na večinoma pozitiven odziv, "saj z njim dosegamo želene in pričakovane učinke, to je zmanjšanje prometnih obremenitev težkega tranzitnega tovornega prometa in povečanje varnosti ter izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva".

Na infrastrukturnem ministrstvu ob tem priznavajo, da je o končnih učinkih ukrepa še prezgodaj govoriti, saj velja prekratek čas, so pa prvi podatki spodbudni.

Ukrep so še pred njegovo uveljavitvijo uskladili s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, zato posebnih težav ne zaznavajo. Bili so sicer seznanjeni z nekaterimi težavami posameznih prevoznikov, ki jih proučujejo in iščejo rešitve, ki bi njihove težave odpravile oz. omilile.

Pri tem so v rednem stiku tako z domačimi kot tujimi prevozniki, ti pa v večini primerov razumejo cilje, ki jih ima ministrstvo z uveljavljenim ukrepom, in željo, da se težek tranzitni tovorni promet preusmeri na varnejše avtocestne povezave.

Krajani niso (še) preveč navdušeni

Manj navdušeni so za zdaj krajani. Župan Občine Središče ob Dravi Jurij Borko je navedel, da se je promet nekoliko zmanjšal, da pa večjih premikov na tem področju ni bilo, kar so tudi pričakovali, ukrep pa tako po njegovem mnenju ni dosegel želenega namena.

Predsednik društva Mirna cesta Dejan Dodič je poudaril, da so pristojni spoznali nevzdržnost razmer in so z omejitvijo tranzitnega prometa proti Starodu in Jelšanam sprejeli dobro rešitev, s katero pa niso v celoti zadovoljni, saj dovoljuje tudi promet za vozila, ki bi lahko uporabila avtocesto prek Ljubljane.

"V enem mesecu je tovornega prometa na cesti bistveno manj, vendar pa ob stalnem spremljanju razmer ugotavljamo, da policija ne nadzira dovolj striktno nove ureditve," je dodal Dodič. Konkretno policistom zadostuje ustna izjava sovoznika, da so namenjeni v Luko Koper, čeprav so v društvu večkrat opazili, da so tovorna vozila nato nadaljevala pot proti Italiji.

V društvu so pridobili tudi podatke, da so v nedeljo pred omejitvijo našteli 230 tovornih vozil, prvo nedeljo po omejitvi pa le 87. "Žal se je že naslednjo nedeljo povečalo na 118 vozil, kar v društvu povezujemo s slabim nadzorom na meji," je dodal Dodič.

Mitja Krapša iz civilne iniciative za ptujsko obvoznico pa je pojasnil, da omenjeni ukrep zanje ne prinaša bistvenih sprememb: "Prva dva tedna se je poznalo, saj so se tovornjakarji bali kazni, zdaj so pa našli zakonske luknje in so si registrirali na tem območju podružnico, ali pa pišejo fiktivni razklad ene palete na območju Varaždina ali Medžimurja in se izognejo omejitvi."

Po oceni civilne iniciative tako omejitev sploh ni dosegla svojega namena, zato bi bilo smotrno, da se popolnoma prepove tranzit tovornjakov po lokalnih cestah med 22. in 6. uro.

Pozitivni učinki za domače prevoznike

Medtem pa je direktor Združenja za promet pri GZS-ju Robert Sever ocenil, da zaradi preusmeritve mednarodnega prometa na mejna prehoda Gruškovje in Obrežje tam nastajajo daljši zastoji, predvsem na začetku in ob koncih tedna, kar vpliva na zmanjšanje produktivnosti pri prevoznikih (izguba delovnega časa voznika) ter na zvišanje stroškov in cen zaradi daljših poti. "Pri tem je treba poudariti še, da v posameznih primerih domači prevozniki celo poročajo o pozitivnem učinku, ker se je promet na določenih mejnih prehodih zmanjšal, so se tam zmanjšali zastoji in domači prevozniki hitreje opravijo prevoz, kot pa je to bilo do zdaj," je dodal.