Podjetje Plastika Skaza iz Velenja bo oktobra za zaposlene za polni delovni čas uvedlo šesturni delovnik. Foto: Facebook Skaza

V podjetju, ki proizvaja izdelke iz umetnih mas za dom in prosti čas, se po besedah vodje kadrovske službe Aleksandre Logar zavedajo, da je učinkovitost pomembnejše merilo uspešnosti poslovanja kot pa število ur, ki jih delavci preživijo na delovnem mestu. Zaposleni v družbi so odgovorni, zaupanja vredni in predani svojemu delu, je sklenila.

Prehod na nov delovni urnik bodo uvedli postopoma, po oddelkih. Najprej bodo začeli z oddelkom računovodstva in oskrbovalne verige, nato bodo dobro prakso in izkušnje prenesli na ostale oddelke.

Direktorica podjetja Tanja Skaza. Foto: BoBo

Plača bo ostala za polni delovni čas

Zaposleni bodo ostali zavarovani za polni delovni čas, kar pomeni, da se prispevki za socialna zavarovanja plačajo od plačila za polni delovni čas in so tudi plačani za polni delovni čas. Po dejanskih 40 letih pokojninske dobe, skladno s trenutno zakonodajo, bodo delavci odšli v zaslužen pokoj, je še dejala Logarjeva.

Podjetje Plastika Skaza, ki je leta 2017 praznovalo 40 let delovanja, zaposluje več kot 300 delavcev in približno 100 občasnih sodelavcev. Skupaj s partnerji oz. dobavitelji zagotavljajo posel in socialno varnost več kot 1.000 ljudem, predvsem iz Savinjsko-Šaleške doline.