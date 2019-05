Obravnava o stečaju za celotno Uljanik grupo je napovedana za 17. maj. Foto: Reuters

Puljska ladjedelnica je del Uljanik grupe, v kateri je tudi reška ladjedelnica 3. maj. Odločitev o stečaju bodo v naslednjih treh dneh objavili na oglasni deski sodišča, kar bo tudi uradno pomenilo začetek stečajnega postopka za ladjedelnico, ki je obratovala 163 let.

Kot so pojasnili na sodišču, je račun družbe blokiran več kot 230 dni, dolgovi ladjedelnice pa so dosegli 164 milijonov kun (22 milijonov evrov). Terjatve delavcev so znašale skoraj polovico zneska. V družbi je 1.118 zaposlenih, ki jim bodo ob stečaju vročili odpovedi. Delavci so brez plače več kot osem mesecev, agonija družbe pa poteka skoraj leto dni.

Sodišče v Pazinu je večkrat prestavilo odločitev o stečaju puljske ladjedelnice, nazadnje konec aprila, ko so pričakovali odzive potencialnih investitorjev s Kitajske. Obe ladjedelnici je pred dvema tednoma obiskala delegacija ene največjih ladjedelniških družb na svetu, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Neuradno naj bi načeloma kazali interes, posebej za 3. maj, a konkretnih ponudb in predlogov zaenkrat ni bilo slišati.

Kaj bo z ladjedelnico 3. maja?

Tudi reško sodišče za gospodarske zadeve je večkrat prestavilo odločitev o usodi ladjedelnice 3. maja, v katerem delavci upajo, da se bodo vendarle izognili stečajnemu scenariju. Obravnava o stečaju za celotno Uljanik grupo je napovedana za 17. maj.

Predsednik uprave ladjedelnic Uljanika Sandi Božac je danes ocenil, da stečaj ne pomeni konca ladjedelnice. Po njegovi oceni stečaj ne bo odločilen pri odločitvi potencialnih investitorjev ter da so možni pogovori o "nadaljevanju ladjedelništva ali nekatere druge dejavnosti". Meni, da je možno nadaljevati izgradnjo preostalih ladij tudi v primeru stečaja celotne skupine.

Sindikat kritičen do vlade

Na drugi strani predstavnik sindikata Uljanika Boris Cerovec, ki je odločitev sodišča pričakoval, ni tako optimističen. Znova je kritiziral hrvaško vlado, ki po njegovih besedah ni želela pravočasno rešiti Uljanika. Ocenil je, da je za reševanje prepozno, ker so izgubili zaupanje naročnikov in večino kadra, ki je bil usposobljen za izdelavo sofisticiranih plovil za posebne namene.

Pred stečajem ladjedelnice Uljanik so v zadnjem mesecu v stečaju končale še štiri manjše članice skupine. Na Hrvaškem so le redka podjetja prestala stečajni postopek tako, da so po njem nadaljevala uspešno poslovanje.