Mercator je za Slovenijo pomemben zaradi 10.000 zaposlenih, 1,5 milijarde evrov letnega prometa in 500 milijonov evrov težke slovenske dobaviteljske verige, je spomnil Počivalšek. Foto: BoBo

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na sejmu Mos spregovoril tudi o Mercatorju in dejal, da ruska Sberbanka ne bo ostala dolgoročni lastnik ne Fortenove ne Mercatorja. Zato je po njegovih besedah pomembno, da država slovenskim dobaviteljem Mercatorja pravočasno zagotovi enakopravne pogoje v Fortenovi, kar bo država po njegovih besedah tudi storila.

"Ocenjujemo, da smo kot država dolžni poskrbeti, da imajo slovenski dobavitelji enakopraven status v novem sistemu, na katerega naj bi prenesli Mercator," je dejal minister. V zvezi s tem bo konec meseca ali v začetku oktobra v Ljubljani potekal sestanek predstavnikov ruske Sberbanke, Fortenove in Agrokorja s slovenskimi dobavitelji.

Ne bomo ga kupili, podprli bomo pozitivno razvojno pot

"Mercatorja ne bomo kupili nazaj. Podprli pa bomo vsako prizadevanje poslovnega sveta, ki bo Mercatorju omogočil pozitivno razvojno pot," je dodal. Opozoril je, da država ne odloča o prenosu delnic Mercatorja s starega Agrokorja na Fortenovo grupo, za prenos pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

Med temi je soglasje za prenos s strani vseh 58 bank upnic Mercatorja, ne le treh slovenskih (SID banke, NLB in Abanke). "In pri pridobivanju soglasij bodo imeli in imajo več težave z drugimi bankami, ne s slovenskimi," je pojasnil. SID banka je po Počivalškovih besedah le ena od bank upnic Mercatorja. "Lastnikom Fortenove je postavila 10 pogojev, pod katerimi je pripravljena dati soglasje. Verjamem, da bodo te pogoje dogovorili in našli rešitve za vsakega od njih," je dejal minister, ki verjame, da se interesi SID banke in države ujemajo.

Do prenosa Mercatorjevih delnic na Fortenovo grupo, ki ga mora sicer odobriti tudi Agencija za varstvo konkurence, bi lahko po Počivalškovih ocenah prišlo do konca leta, najverjetneje pa v prvem četrtletju prihodnjega leta. "Vlada ne bo odločala o prenosu, to ni v naši pristojnosti. Mercatorju želimo zgolj zagotoviti uspešno prihodnost z lastnikom, ki bo solventen," je dejal minister Počivalšek.

Počivalšek se je sicer ta teden skupaj s premierjem Marjanom Šarcem in gospodarsko delegacijo mudil v Moskvi, kjer je beseda tekla tudi o reševanju Agrokorja.