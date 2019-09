Tržni inšpektorat je Adrii Airways prejšnji teden že izrekel globo zaradi nepoštene poslovne prakse. Kaznoval jo je zaradi prodaje letalskih vozovnic potrošnikom 24. in 25. septembra za izvedbo poletov za četrtek in petek, 26. in 27. septembra, čeprav je bil položaj negotov, saj so bila letala Adrie v času prodaje vozovnic že prizemljena. Zdaj so jim naložili še eno globo, ker je Adria 26. septembra sporno prakso nadaljevala. Obakrat je globa finančna ‒ v vrednosti 3.000 evrov.

"Kljub pričakovanju javnosti, da bodo lastniki družbe 4K Invest pristopili k ureditvi nastalega položaja, ki je pripeljal do prizemljitve letal in posledično odpovedi večine poletov, se položaj ne izboljšuje," ob tem ugotavljajo v inšpektoratu. Z odločbo so Adrii tovrstno sporno prakso tudi prepovedali.

Iskanje čudežnega rešitelja

Pregled finančnega stanja Adrie Airways je menda potrdil, da ima družba za okoli 90 milijonov evrov dolga, za nadaljnje poslovanje pa naj bi potrebovala 30 milijonov evrov, kar je občutno več, kot naj bi v zadnjih dneh predstavniki prevoznika prikazali državnim institucijam. Foto: BoBo

Adria pod zdajšnjim lastnikom 4K Invest do srede pripravlja tudi načrt prestrukturiranja, ki je nujen, če želi družba obdržati licenco za letenje. Čudežnega rešitelja Adria ne more pričakovati, čeprav menda obstaja zanimanje enega kupca. Nihče pa ne zna oceniti, kako resen je. Kdor koli bi v tem trenutku, čeprav za en evro, kupil letalskega prevoznika, bi si nakopal 90 milijonov evrov dolgov, je za Radio Slovenija poročala Maja Derčar.

Vlada ne bo reševala nemškega lastnika

Čeprav pričakujemo težave, je cilj zagotovo ohraniti povezanost Slovenije s svetom, zlasti zaradi turizma, ne smemo pa tudi zanemariti dejstva, da bo Slovenija leta 2021 predsedovala Svetu EU-ja. Predsednik vlade Marjan Šarec

Šarec: Vodstvo Adrie Airways državo vidi kot molzno kravo

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dopoldne na seji vlade predstavil možnosti ukrepanja države v primeru Adrie Airways ‒ vse z namenom, da Slovenija ostane povezana s svetom. Če v treh dneh ne bo čudežnega rešitelja, bo v zgodbo vstopila vlada. Premier Marjan Šarec je v zapisu na Facebooku izrazil nezaupanje do vodstva Adrie, s katerim se je srečal in ki po njegovih besedah "očitno vidi državo kot molzno kravo, iz katere je treba iztisniti še zadnji cent in ga odvesti neznano kam." Vlada torej ne bo reševala nemškega lastnika.

Premier Šarec je dejal, da Adriji s tem vodstvom ne bo pomagal. Zdaj lahko namesto nemškemu vodstvu pomaga slovenskemu podjetju, povezljivosti, gospodarstvu in turizmu v Sloveniji. Iniciativni odbor zaposlenih Adrie Airways

Zaposleni: V enem tednu smo naredili več kot 4K v treh letih

Odločitev nestrpno čakajo zaposleni v Adrii. "Prepričali smo vodstvo 4K, da se odreče podjetju, z dobavitelji smo se dogovorili za znaten odpis dolgov in njihovo dolgoročno refinanciranje, se pogovarjali z novimi investirorji, našli podjetje, ki se ukvarja samo s prestrukturiranji letalskih prevoznikov. Lufthansa si še naprej želi biti partner Adrie," zagotavljajo v Iniciativnem odboru zaposlenih Adrie Airways. "V tednu dni smo naredili več kot 4K v treh letih," so prepričani.

Drugi prevozniki si manejo roke

Po nekaterih ocenah bi si po propadu Adrie roke meli prevozniki, kot je Lufthansa, ki bi trg lahko prevzel s svojo nizkocenovno podružnico. Da obstaja zanimanje tujih prevoznikov za povezavo med Brnikom in tujino, so v Fraportu že potrdili s seznamom okrepljenih linij.

Sloveniji ne bo treba biti odrezana od sveta. Je pa vprašanje, ali bi drugi prevozniki sami od sebe zagotovili primerno povezljivost z mesti med predsedovanjem Slovenije svetu EU-ja v drugi polovici 2021. Zato se bo ministrski zbor danes pogovarjal o subvencioniranju linij ali o ustanovitvi nove Adrie, ki bi okronala državno lastništvo turističnih, natančneje, hotelskih kapacitet. Bi pa ustanavljanje novega prevoznika terjalo svoj čas zaradi pridobivanja dovoljenj.

V pismu so se na to odzvali tudi v Iniciativnem odboru zaposlenih Adrie Airways, kjer menijo, da je tak načrt zelo vprašljiv. "Možnost, da bi Evropska komisija dovolila izvajanje tako imenovanih PSO-linij iz Brnika je majhna. Take linije se navadno uporabljajo za povezovanje odročnih pokrajin z vozlišči in drugimi večjimi centri," dodajajo. Ideja o ustanovitvi nove Adrie po mnenju zaposlenih v tem trenutku tudi ni smiselna, kajti novo podjetje ne bi pridobilo ugodnih slotov na letališčih ‒ to so termini, ki jih letalski prevoznik zakupi na letališčih, kamor leti. Trenutne slote bi v primeru stečaja Adrie takoj kupile druge letalske družbe.

Prepoved letenja s še enim letalom

Ali bo Adria trenutno še veljavna dovoljenja izgubila ta teden? To je odvisno od predložitve načrta finančnega prestrukturiranja, ki ga mora vodstvo do srede oddati Javni agenciji za civilno letalstvo. Agencija je medtem danes Adrii Airways izdala ustno odločbo, da ji od danes od 12. ure prepoveduje izvajanje letalskih operacij z letalom bombardier CRJ 900 (z registrsko oznako S5-AAK). Najemodajalec jim je namreč odpovedal najemno pogodbo. Adria ima uradno zdaj na voljo še pet bombardierjev in štiri saabe, od tega so trije pokvarjeni, en pa v Luganu, navaja časnik Finance.

Adria medtem za danes napoveduje 11 poletov: v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj, pri vseh petih destinacijah pa bo izvedla tudi povratni polet. Poleteli naj bi tudi iz Ljubljane v Tirano.