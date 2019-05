"Internacionalizacija je pomemben del slovenskega gospodarstva, ki pa je ne razumemo le kot izvoz in uvoz produktov in storitev, pač pa tudi kot povezovanje podjetij, prenos znanja, tehnologij in kapitala ter vključevanje v globalne verige vrednosti," je na Madžarskem dejal Počivalšek. Foto: MGRT

Počivalšek je sestanek z madžarskim ministrom za inovacije in tehnologijo označil kot "zelo ploden". Kot je pojasnil, je precej slovenskih podjetij zainteresiranih za sodelovanje pri gradnji projekta testne steze za električna in avtonomna vozila v Zalaegerszegu. "Poligon leži na trikotniku treh držav - Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Madžarski sogovorniki v vseh pogovorih poudarjajo potrebo po sodelovanju na tem področju," je opisal Počivalšek.

Testno območje steze se razteza na okoli štirih kvadratnih kilometrih in bo med drugim vključevalo zaviralno površino, upravljalno stezo, povezano cestno omrežje in t. i. pametno mesto. V primerjavi s tovrstnimi površinami drugje po svetu prav območje pametnega mesta predstavlja novost in največjo atraktivnost testnega območja v Zalaegerszegu, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Ob tem je Počivalšek napovedal, da bo v drugi polovici leta Slovenija pripravila obisk za vsa zainteresirana slovenska podjetja. Ker sta tako Slovenija kot Madžarska zelo izvozno usmerjeni in zelo povezani z avtomobilsko industrijo, meni, da to predstavlja dober temelj za sodelovanje.

Počivalšek in Palkovics sta se pogovarjala tudi o možnostih za skupen nastop podjetij pri trgovini in investicijah na afriških trgih. Foto: MGRT

Ministra sta se dogovorila za več oblik sodelovanja

Počivalšek je spomnil tudi na veliko potrebo po investicijskih dejavnostih na obeh straneh. "Madžari so malo bolj aktivni," je dejal in spomnil na vstop največje madžarske bančne skupine OTP na slovenski bančni trg. Drugih večjih naložb z izjemo energetskega podjetja Mol pri nas ni.

Na drugi strani so slovenske naložbe na Madžarskem bolj razpršene. Slovenska podjetja vlagajo v precej inovativnih področij, a je obseg naložb manjši. Leta 2017 je bilo madžarskih naložb v Sloveniji za 30,9 milijona evrov, slovenskih na Madžarskem pa za 22,1 milijona.

Interes Ljubljane je sicer predvsem vlaganje slovenskih družb v Porabje. Na madžarski strani pripravljajo zakon, s katerim bodo podprli manjše naložbe tujih malih in srednje velikih podjetij na nerazvitih in obmejnih območjih – natančneje gre za investicije pod 10 milijonov evrov. "Sodelovali bodo lahko tudi investitorji v Porabje, upam, da tudi naše strani," je povedal minister. Ne izključuje pa niti možnosti sodelovanja Madžarske ali katere druge zaledne države v projektu gradnje drugega tira.

Gospodarsko sodelovanje med državama je po besedah Počivalška "v lepem porastu". Lani je trgovinska menjava dosegla 2,4 milijarde evrov, kar je pomenilo 8,5-odstotno rast. Slovenija je izvozila za 1,1 milijarde evrov blaga in storitev, kar je predstavljalo 12,8-odstotno rast, ter uvozila za 1,2 milijarde evrov oz. za 5,4 odstotka več blaga in storitev. Madžarska je za Slovenijo šesta največja zunanjetrgovinska partnerica.

"Ponosni smo tudi na skokovito rast na področju turizma, kjer ugotavljano 25-odstotno rast obiska in prenočitev," je dodal Počivalšek in ocenil, da gre za rezultat povečanih promocijskih dejavnosti Slovenske turistične organizacije (STO). Lani je Slovenijo obiskalo skoraj 181.000 madžarskih gostov (+24,1 odstotka), ki so ustvarili 485.000 prenočitev oz. za 30 odstotkov več kot v letu 2017.