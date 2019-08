Klapavice uspešno prodajajo tudi na Hrvaškem. Foto: MMC RTV SLO

V podjetju Mytilus gojijo školjke na treh gojitvenih območjih – v Sečovljah, v Strunjanu in na Debelem rtiču. Proizvodnja dosega med 200 in 300 ton školjk letno, kar je sicer odvisno od več pogojev, kot je npr. količina planktona, zadnja leta pa tudi od rib. Orade "nam vedno bolj nagajajo in nam pojejo kar lep delež pridelka," je pojasnil direktor Mytilusa Mitja Petrič.

Zato skupaj z resornim ministrstvom in zavodom za ribištvo že iščejo rešitve, in sicer v obliki posebnih dovoljenj za izlov orad v mesecih, ko jim povzročajo škodo.

Petrič opaža, da potrošniki užitne klapavice, še posebej pa njihove domače in sveže, vedno bolj prepoznavajo kot zdravo in kakovostno hrano, in to ne le na slovenski obali, temveč tudi v notranjosti Slovenije. Ogromno klapavic prodajo v Sloveniji in na Hrvaškem, še posebej v poletnih mesecih se nanje z velikimi naročili obračajo trgovci na debelo iz Istre in z Reke.

Druge vrste, kot so ostrige in ladinke, v večjih količinah prodajo tudi v Francijo in Italijo.

Poleg trgovcev na debelo na lokalni ravni oskrbujejo neposredno tudi posamezne gostince na slovenski obali in v Ljubljani.

Ponudba Mytilusa temelji na svežini, saj so njihovi zaposleni ob osmih zvečer s plovili že na gojišču, najpozneje ob pol dveh ponoči pa je prvi kombi s školjkami že na poti h kupcem, ki dobijo vsak dan sveže školjke. "Svežina naših školjk se ne meri v dnevih, ampak v urah," dodaja Petrič.

Petrič se zaveda, da za nadaljnjo širitev potrebujejo nove gojitvene površine, ki jih ob obali ni več. Predvidoma v letu 2021 naj bi država zagotovila nova območja za gojenje na odprtem morju, približno miljo od obale. Njihovo podjetje bo v tem primeru tudi zaprosilo za koncesijo, od katere si lahko obetajo dodatne proizvodne zmogljivosti.