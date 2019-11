Thomas Cook je stečaj razglasil konec septembra. Foto: Reuters

Družba, ki je bila največji delničar propadlega podjetja, si je vse do zadnjega prizadevala za preprečitev njegovega stečaja, a ni bila uspešna.

Fosun bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skladno z dogovorom prevzel tudi pravice za uporabo blagovnih znamk hotelskih verig Casa Cook in Cook's Club.

Kitajski konglomerat bo s prevzemom blagovne znamke Thomas Cook še razširil svoj turistični holding, ki ima zaradi rasti povpraševanja po potovanjih zelo dobre rezultate.

Ikonični britanski potovalni velikan Thomas Cook je stečaj razglasil konec septembra, potem ko mu kljub prizadevanjem ni uspelo zagotoviti novih zasebnih vlagateljev.

Družba je v preteklih mesecih pripravila načrt sanacije, po katerem bi podjetje rešil prav Fosun. Ta bi v dokapitalizaciji prispeval 450 milijonov funtov in s tem pridobil 75 odstotkov turističnega dela britanske skupine in 25 odstotkov njene letalske družbe. Še 450 milijonov funtov naj bi prispevali upniki in banke, ki bi pridobili preostale deleže omenjenih enot.

Vendar pa so banke podjetju postavile dodatni pogoj, in sicer 200 milijonov funtov rezerve za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času. Podjetju pri zasebnih vlagateljih denarja ni uspelo najti.