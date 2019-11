Upravna stavba Istrabenza. Foto: Radio Koper

24. septembra so zapadle finančne terjatve DUTB-ja do Istrabenza v vrednosti 73,9 milijona evrov in Istrabenz je postal plačilno nesposoben. S prenosom premoženja, vrednotenega na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov, bi plačilno nesposobnost odpravili in družba bi lahko šla v likvidacijski postopek, so navedli v sklicu skupščine.

Med premoženjem je polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper.

Intus Invest objavil namero o prevzemu

Družba Intus Invest, ki ima v lasti 12,94 odstotka delnic Istrabenza, je na dan skupščine objavila prevzemno namero za odkup preostalih delnic. Direktor Intus Investa Peter Krivc je za Delo pojasnil, da želijo maksimirati vrednost naložbe, drugih načrtov pa ni razkril.

Zaradi lastniških sprememb v zadnjih dneh pa je prišlo do prerazporeditve moči, zato po poročanju časnika ni izključena odpoved skupščine. V Istrabenzu z namero družbe, ki je v lasti Krivca in Axor Holdinga, dela nekdanjega ACH-ja, ki ga obvladuje Herman Rigelnik, menda z namero za niso seznanjeni, dogajanja pa ne komentirajo.

Za Axorjem po pisanju Financ stoji Matej Rigelnik, sin Hermana Rigelnika.

Spremembe tik pred zdajci

Prejšnji teden so se zgodile spremembe v lastništvu Istrabenza. Sava, ki je bila največji delničar holdinga, je svoj 16,32-odstotni delež, kot so v ponedeljek potrdili v Istrabenzu, prodala DUTB-ju. Ta ima tako zdaj 21,69-odstotni delež.

Svoj delež je prodala tudi Gorenjska banka, ki je bila z 8,24 odstotka delnic peta največja lastnica. Po pisanju časopisov Finance in Dnevnik iz preteklega tedna je ta delež kupila družba BSL, ki jo vodi Andrej Toš mlajši, sin odvetnika Andreja Toša, ki zastopa tudi srbskega poslovneža Miodraga Kostića, lastnika Gorenjske banke.

Po pisanju Dnevnika je velika verjetnost, da BSL prenosa premoženja na DUTB ne bo podprl. BSL je namreč v postopku prodaje polovičnega deleža Adriafina oddal najvišjo ponudbo v znesku dobre štiri milijone evrov, toda prodajni postopek je bil na zahtevo DUTB-ja, ki ima terjatve do Istrabenza zavarovane tudi s polovičnim lastništvom Adriafina, ustavljen.

Polovični delež Adriafina je še edino preostalo pomembnejše premoženje Istrabenza. V lasti je imel med drugim družbo Istrabenz turizem, ki ima na Obali šest hotelov in je bila že v postopku prodaje. DUTB je na začetku leta tako na zahtevo vlade kot skupščine DUTB-ja ustavil prodajo družbe in unovčil zavarovanje ter delnice Istrabenza turizma zasegel.

Največji lastniki Istrabenza so še Hoteli Cavtat prek fiduciarnega računa s 15,88-odstotnim in NFD Holding v stečaju s 13,99-odstotnim deležem.